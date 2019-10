Delincuentes robaron un auto con desperfectos mecánicos en barrio Belgrano sin ponerlo en marcha. El hecho ocurrió este martes en Pérez Bulnes al 6800, cuando un ladrón ingresó al rodado y otro maleante en otro vehículo lo llevó a los "empujones" desde atrás.

Según relató la dueña del Volkswagen Polo a De 12 a 14 (El Tres), una vecina le avisó que se habían llevado el auto. "Primero pasa (uno de los ladrones), le hace algo a la cerradura o a la alarma, vuelve, se sube y lo empuja. En dos minutos se lo llevaron", dijo.

"Salí corriendo hasta la esquina para ver si lo veía. Un vecino me subió a su auto y dimos vueltas mientras yo llamaba al 911. Siento impotencia", señaló al tiempo que brindó la patente BPO 456 del rodado en caso de que alguien lo ve en la vía pública.

La mujer recordó que hace tres semanas salió de su casa para llevar a su hijo al colegio "y el auto no estaba" en la calle. "Yo pensé que se lo había llevado mi marido al trabajo. Lo llamé y me dijo que no. Salí corriendo para ver si lo veía. Estaba en la esquina con las puertas abiertas y todo revuelto. No se habían llevado nada. Estaba marcado el auto", concluyó.