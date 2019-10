La familia de un joven motociclista que murió el pasado 17 de septiembre tras ser chocado por un auto en Pellegrini y Cullen pidió celeridad a la Justicia provincial para avanzar en la causa. Este martes trascendieron las imágenes de las cámaras de la zona, donde se ve claramente que la moto circulaba en verde y el otro vehículo dobló en rojo por Cullen, y cuando atravesaba la avenida embistió al chico, que murió en el Heca. "Necesitamos justicia para poder dormir", expresó el papá de Lautaro Blödorn, de 26 años.

El siniestro vial ocurrió el 14 de septiembre. De acuerdo a las imágenes, Lautaro iba en su moto con el casco puesto. Circulaba con onda verde, cuando un auto cruzó por la avenida Pellegrini en rojo y lo chocó. Por las lesiones que sufrió murió tres días después en el Heca, donde se realizó la donación de sus órganos.

"Había jugado un partido de fútbol y regresaba a casa. Iba por Pellegrini hacia el centro. Arrancó desde Provincias Unidas, hizo tres cuadras hasta Cullen, donde ocurrió el accidente. Se ve claramente (en el video) que el hombre dobló intempestivamente a pocos metros y en rojo", comentó Ludovico, papá de la víctima, en De 12 a 14 (El Tres).

El padre del motociclista señaló que cronometró el video de la cámara de seguridad de la zona y sacó como conclusión que el automovilista tuvo el semáforo en rojo para doblar unos 150 metros antes de la acción. "Tuvo ocho o nueve segundos de rojo sólido. Pedimos justicia porque acá hay una prueba irrefutable. No hay lugar a dudas. Necesitamos justicia para poder dormir", declaró.

.

Paula, mamá de Lautaro, criticó la declaración del automovilista, quien indicó no haber visto la moto. "No puede ser que circule con desprecio por la vida del otro. No fue un error, un accidente. Lautaro pasó en verde", añadió.

Nicolás, un amigo del joven, consideró "increíble que esté libre" el automovilista tras la visualización del video. "Con esta prueba no hay más alternativa que designar una audiencia imputativa. Darle justicia a esta familia. Nos robaron a un amigo de 26 años", concluyó.

El conductor del auto, Julio César C., de 36 años, fue demorado y recuperó la libertad el mismo 14 de septiembre. Tras la muerte de Lautaro se le formó causa por homicidio culposo. Intervino el fiscal de Homicidios Culposos Donato Trotta, quien solicitó las cámaras del lugar, planimetría, rastros y toma de posibles testimonios.