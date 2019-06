Un hombre fue sorprendido por un delincuente armado cuando bajaba de su auto para ingresar en su casa ubicada a la altura de Francia y Jujuy. El asalto ocurrió el pasado viernes y quedó registrado en la cámara de seguridad de la vivienda de barrio Pichincha. Allí puede verse cómo el ladrón abordó con un arma de fuego a la víctima y luego huyó en el auto recién estacionado.

Cristian, víctima del robo, relató al periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres) que vehículo lo dejó en la vereda porque su hija ya estaba por llevárselo. El robo tuvo lugar el viernes pasado a las 20.45 en pasaje Guaraní al 3000, a muy pocos metros de un conocido restaurante de Pichincha y de varias cervecerías.

.

"No me di cuenta qué me gritaba hasta que vi el revólver y me di cuenta de la situación. Empecé a buscar la llave (del auto). Se la di y me pidió el celular. Pensé muchas cosas, pero el chico estaba nervioso", agregó.

Como el robo ocurrió con la puerta abierta de la casa de Cristian, el hombre temió que el ladrón armado intentara ingresar en el domicilio. "Si entraba estaban mis hijos y mi mujer", dijo.

Cristian agregó que al ver las imágenes de la cámara de vigilancia que captó el robo pudo ver un auto que estuvo parado "observando todos los movimientos durante una hora". "Después, al muchacho (delincuente) lo dejó un coche en la esquina, pega la vuelta y cuando se va (con el Peugeot robado) lo hace acompañado de un auto", concluyó.