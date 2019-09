Al menos seis grupos de personas que disfrutaban la tarde de este sábado en el Parque Urquiza fueron violentamente asaltados por dos ladrones armados. A una fotógrafa la arrastraron de los pelos para sacarle la cámara que estaba usando para una sesión de fotos. Los delincuentes huyeron por el puente peatonal que se conecta con el asentamiento de "La Sexta". La víctima de uno de los robos aseguró que no había policías y que el Comando Radioeléctrico llegó una hora y media después de haber hecho cuatro llamados al 911.

Según relató la fotógrafa asaltada a Rosario3, los violentos asaltos ocurrieron aproximadamente a las 17 en la zona donde está ubicado el Planetario, lugar donde el pasado mes fue asesinado el policía Luis Miguel Galeano mientras trotaba. "Estaba lleno de gente, de nenes en bicicletas, nenes jugando", agregó.

"Yo estaba haciendo una sesión de fotos, estaba de espalda. Vinieron dos flacos armados. Tenían entre 20 y 25 años. Me agarraron de los pelos, me arrastraron hasta que me sacaron la cámara y a una amiga el celular. Robaron celulares, billeteras y mochilas a, por lo menos, seis grupos de personas", relató.

La joven dialogó con Rosario3 desde la comisaría 2ª –donde hacía una hora y media que aguardaba que le tomaran testimonio–. Aseveró que el equipo que le sustrajeron tiene un valor de entre 40 mil y 50 mil pesos.

"No había Policía en el Parque Urquiza. Es más, llamamos dos veces al 911 nosotros y dos veces otro grupo asaltado. Tardaron una hora y media en llegar", finalizó.