Alberto Fernández usó a Los Beatles para su campaña presidencial. Este viernes a las 5 de la mañana, el candidato a presidente del Frente para Todos posteó un tema de la banda inglesa en las redes sociales.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, el tema "All Together Now" (Todos juntos ahora) de Los Beatles se convirtió hoy en la cortina musical de un inesperado spot de campaña de Alberto Fernández. El candidato a presidente por Unidad Ciudadana realizó la particular publicación a las 5 de la mañana.

Con un juego de palabras con el tema "All together now" y el eslogan "Es entre todos" Fernández compartió el video de la banda inglesa en su cuenta de Twitter, con un subtitulado de parte de la letra de la canción que incluye la frase: "¿Puedo traer a todos mis amigos al te?".

En muchas ocasiones, el candidato por Unidad Ciudadana confesó que entre sus grandes pasiones, además del club Argentino Juniors, es la música.