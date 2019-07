Identificado con el kirchnerismo, el comentarista deportivo Alejandro Apo hizo una ácida crítica a la administración de Mauricio Macri.

“Espero que se vayan estas personas que gobiernan, estoy preparando un asado”, dijo el periodista, que pidió “una respuesta contundente en las urnas” contra la actual gestión.

Apo calificó al macrismo como “personas muy crueles, que se aprovechan del poder que tienen” y habló del electorado que votó al actual gobierno.

“No sé si fue un error, una equivocación; hemos puesto en el gobierno a personas que han llegado para desorganizar todo lo que habíamos construido”, sostuvo el periodista, que además reveló cómo se hizo peronista: “Mi papá me dijo: ‘¿Vos querés saber de politica? Leé todo el antiperonismo’. Me hizo leer La Nación, La Prensa, lo que decia Rojas, y me dijo: ‘¿Con quién estas de acuerdo?’. Desde la lectura del antiperonismo, me hizo peronista”.