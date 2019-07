La semana pasada Axel Kicillof protagonizó una impensada situación con Virginia Gallardo en Polémica en el Bar (América) que fue luego muy comentada. La modelo le hizo una pregunta sobre economía al precandidato a gobernador bonaerense que él optó por esquivar. Gallardo aseguró que no tuvo mala intención y ahora Kicillof explicó porqué decidió dejar pasar la consulta.

En concreto, Gallardo le había preguntado al ex ministro de Economía qué le parecía eliminar todos los impuestos y financiar el gasto público con una emisión monetaria, considerando que –como sostuvo Kicillof– la inflación no es un fenómeno monetario.

En diálogo con Radio Mitre, el economista dijo que se trató de "una situación incómoda" y que no respondió varias preguntas, entre ellas la de la modelo porque estaba "en un programa cómico, liviano" y las respuesta ameritaban un desarrollo complejo.

"Tengo una tesis doctoral sobre monetarismo, soy profesor de macroeconomía... La pregunta que me hizo Virginia Gallardo es interesante y compleja. Está buenísima la consulta, pero no daba para este programa", insistió.

"Son doscientos años de discusión, pero cuando quiera nos juntamos y le explico mi opinión porque además es una de las controversias más grandes de la historia del pensamiento económico capitalista: qué efectos tiene la emisión monetaria sobre la inflación", agregó.

El economista ratificó su posición de que la expansión de la base monetaria no influye en la inflación y cuestionó al Gobierno. "Ahora restringieron la oferta monetaria tremendamente, cayó 47% la base monetaria con respecto a la evolución de los precios. Si emitir era lo que generaba inflación, este Gobierno absorbe, tiene tasas del 60% y hay 55 puntos de inflación. No tengo que explicarlo yo, lo tienen que explicar los monetaristas, me parece", afirmó.