El 11 de agosto los precandidatos presidenciales y legislativos tendrán que confirmar sus candidaturas en unas Primarias nacionales donde, en realidad, habrá poco para dirimir. En la categoría presidente, hay nueve fórmulas, ninguna de las cuales tiene interna. Por eso, desde el oficialismo, una diputada nacional jujeña presentó un proyecto de ley que busca suspender las Paso en los casos donde no se tenga que resolver un candidato. El gobernador de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo también se expresó en el mismo sentido.

Según informó Télam, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) presentó el proyecto este lunes. La propuesta especifica que "en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las Paso".

Presenté proyecto de ley que propone suspender las PASO cuando existan listas únicas. pic.twitter.com/gI2lQl77le — Gabriela Burgos (@mabyburgos) June 24, 2019

Dice, en cambio, que "si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, sólo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir sólo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales".

Para la legisladora, "es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales".

Cornejo, y otros diputados nacionales del partido centenario, se expresaron de la misma manera. "Muchos políticos y la ciudadanía en general, que ve malgastado el dinero de sus impuestos y se ve obligado a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas", aseveró el mandatario mendocino.

"La ley que regula las elecciones primarias dejó un vacío legal que es necesario corregir, en circunstancias como la que hoy transcurren, en las que no se cumple el espíritu de las Paso para el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación y tampoco para el resto de cargos nacionales en la mayoría de las provincias", cerró Burgos.