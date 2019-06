El candidato a diputado de Santa Fe, Gabriel Chumpitaz, aseguró que Cambiemos es la única fuerza con decisión política para combatir la inseguridad y el narcotráfico, que, afirmó, “son los problemas más importantes que nos transmiten los vecinos de toda la provincia”.

“Les pedimos a los santafesinos y santafesinas que este domingo 16 de junio nos acompañen con su voto. Hemos recorrido toda la provincia y no hay un solo lugar donde la inseguridad no alarme a los vecinos. Es un problema muy grave que se afronta con decisión política y la verdad que no he visto que los gobiernos socialistas y peronistas la hayan tenido. Cambiemos es la única fuerza decidida a combatir las mafias, el narcotráfico y el delito”, afirmó Chumpitaz.

Si bien el dirigente santafesino sostuvo que “el gobernador es el principal responsable de la seguridad de la provincia”, remarcó que desde la Cámara de Diputados acompañará el primer mandatario provincial “sea cual sea el partido político”, impulsando una reforma policial y procesal penal.

“Es importante el apoyo de las fuerzas federales, pero también es fundamental la profesionalización de la policía santafesina, como así también terminar con la puerta giratoria, porque los vecinos nos dicen una y otra vez que están cansados de cruzarse con el delincuente que los robó la semana anterior”, manifestó el candidato a diputado.

Chumpitaz subrayó que estas medidas “deben ir acompañadas por una mejor política educativa y una mayor promoción del deporte, como claves primordiales para la inclusión social de nuestros niños y jóvenes, que es fundamental para alejarlos de la droga”.

“Necesitamos un plan de educación integral, que contemple no sólo la contención de los chicos y la familia, sino también la enseñanza de valores éticos y morales que se perdieron, y además que prepare a los jóvenes para insertarse en el mercado laboral, que año a años presenta nuevos desafíos”, consideró.

Producción, energía y plan hídrico

Por otra parte, Chumpitaz también adelantó algunas de sus propuestas para el sector productivo de la provincia, de manera de fomentar las economías regionales. En ese sentido, aseveró que impulsará una reducción impositiva para las pymes. “Vamos a proponer bajar la presión impositiva para mejorar la competitividad de la provincia, favorecer las inversiones y generar empleo”, recalcó y agregó que una de las primeras iniciativas que elevará será la baja de Ingresos Brutos a la industria manufacturera, la energía eléctrica, el gas, el agua y el comercio mayorista y minorista.

Además, el candidato a diputado afirmó que desde la Cámara también incentivará la producción de energías renovables, “entendiendo que tenemos una potencialidad enorme tanto eólica como fotovoltaica y en biocombustibles”, y porque “la EPE hoy brinda un servicio muy ineficiente y costoso”.

Por último, Chumpitaz consideró que “es ineludible diseñar un plan hídrico que acompañe a los productores, porque hemos perdiendo mucho en cada inundación por la falta de este Plan, que ninguno de los gobiernos provinciales anteriores supo ejecutar”, expresó y finalizó: “Las obras hídricas que necesita el norte representan tres veces menos a lo perdido en las últimas inundaciones, entonces, queda claro que tenemos que planificar e invertir”.