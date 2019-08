Desde Río Gallegos, Santa Cruz, lugar en el que emitió su voto, Cristina Kirchner grabó un mensaje que se transmitió en la sede del Frente de Todos luego de que hablara en el escenario el candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens. La ex presidenta expresó: "Quiero en primer término felicitar a todos y cada uno de los argentinas y argentinos que durante el día han concurrido a votar. Es muy importante, se vienen desarrollando democráticamente nuestras elecciones sin inconvenientes y dificultades, así que gracias a todos y todas".

"Un agradecimiento muy importante a todos los hombres y mujeres mayores, a los que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos. Los números que obtuvimos de las mesas testigo y bocas de urna nos hacen ponernos optimistas, no sólo porque ganamos una elección, nos pone contentos alegres y optimistas que muchos argentinos comprenden que las cosas deben cambiar, porque así como estamos no estamos bien, no estamos tranquilos. Creo que en gran parte los argentinos y las argentinas hemos dejado de ser felices, son demasiado grandes las dificultades, son demasiado grandes las tensiones", sostuvo la candidata a vicepresidente del Frente de Todos, que obtuvo más del 47% en las Paso junto a Alberto Fernández en la fórmula.

El mensaje fue grabado durante el tiempo en el que el gobierno no daba a conocer los resultados. Es por eso que la ex mandataria indicó que rápidamente se obtuvieran los primeros números de los comicios: "Acá los números no son ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Y no por nosotros sino por los argentinos y argentinas que fueron a emitir su voto. Cualquiera sea su voto merece saber cuál fue la voluntad popular en su país. Como responsables políticos que se conozca el número verdadero. Quiero dirigirme a todas y todas".

"Quiero también dirigirme al gobierno nacional. Especialmente al ministerio del Interior, que es el responsable institucional en el manejo de las elecciones. También al señor presidente de la República, al señor jefe de Gabinete, al señor jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En especial a ellos porque constituyen, esto es público y notorio, la conducción o dirección de lo que podemos denominar 'espacio de gobierno'. Quiero pedirles a ellos que por favor no vuelva a ocurrir en el año 2017", continuó Cristina Fernández.

"Los números que tenemos son muy amplios. Acabo de hablar con gobernadores, acabo de hablar con nuestra candidata a gobernadora en la provincia de Mendoza, en donde nos dice que hemos ganado. En una provincia en donde normalmente no teníamos buenos resultados. Hemos ganado también la provincia de Mendoza las elecciones. Y así podría enumerar un montón de comunicaciones con gobernadores de diferentes provincias, lo que nos pone optimistas y felices", aseguró la ex presidente.

"En virtud de todo lo que ha tomado estado público y notorio respecto a contrataciones de empresas nuevas. Y sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que me tocó vivir cuando fui candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en el año 2017. Allí la diferencia en la PASO fue de medio punto en nuestras mesas testigo y luego se repitió en el escrutinio. Sin embargo recordarán aquella noche, cuando el Presidente, la gobernadora y el jefe de Gobierno, la plana mayor de Cambiemos, bailó frente a las cámaras de televisión y ante los ojos de millones de argentinos, festejando el triunfo que no había sido tal", evocó.

"Debimos esperar muchos días para que después el escrutinio definitivo reconociera que habían perdido. Nosotros, que sabíamos que habíamos ganado, no quisimos plantear una discusión esa noche porque medio punto de diferencia siempre puede dar lugar a que haya errores de un lado o del otro", completó la legisladora, quien se despidió agradeciendo a todos aquellos que acompañaron con el voto a su partido.