La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este sábado que “sabía” que su espacio iba a ganar las elecciones primarias, pero “no se imaginaba por tanta diferencia” y llamó "mal ser humano" al presidente Mauricio Macri por culpar al voto popular por la crisis económica.

En un acto seguido por miles de personas que se congregaron en las afueras de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, la hoy candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos presentó su libro, “Sinceramente”, y reapareció tras un viaje a Cuba.

Hermoso día ☀️ En un rato presentamos Sinceramente en La Plata. Ya estoy en camino.

"Sabíamos que íbamos a ganar pero no por esa diferencia", dijo Cristina en su primera referencia a las Paso donde el Frente le ganó al oficialismo por 16 puntos.

La ex mandataria dijo que había encuestas que le daban una diferencia de dos dígitos pero confesó que ella no creía en una brecha tan grande hasta que el domingo a la noche Máximo la llamó y le dijo "te paso con Alberto". "Cuando me dieron los resultados fue muy fuerte", contó.



"Por un lado sentí alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, y eso es muy particular, ante esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años", añadió.

"El resultado de las Paso y lo que está pasando en la economía son el resultado de la política que llevó a cabo este gobierno", dijo Cristina.

Además, se refirió a la reacción de Mauricio Macri por la devaluación del peso tras esa derrota electoral y comparó: "Nunca se nos ocurrió decir, «ah, votaste a fulanito, vas a ver, te voy y a subir el dólar". Dijo que hacer eso no solo es de "mal presidente sino de mal ser humano".

"En la crisis del 2009 no se nos ocurrió decir 'ah, ¿lo votaste a fulanito? Ahora vas a ver'. Eso no se hace"





"A este gobierno lo definiría como un gobierno empresario, llevado a cabo por un empresario y accediendo a todas las políticas que le pidieron los empresarios", calificó Cristina.