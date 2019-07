La senadora nacional y precandidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó este sábado la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), propuso revisar en qué se gastó y acusó al oficialismo de "hacer campaña sucia" porque no tienen qué ofrecer y "son violentos".

La ex presidenta se refirió al acuerdo de la gestión de Cambiemos con el Fondo Monetario que elevó el pasivo de Argentina con ese organismo de "cero pesos" a "57.000 millones de dólares". Señaló que en caso de ganar las elecciones junto a Alberto Fernández será necesario "ver qué pasó en estos tres años y medio" y también "qué pasó con los 57.000 millones de dólares".

"Tenemos que ponerle un corte a esto que vienen a endeudarnos. No para no pagar. El tema no es si vamos pagar, sino quién lo va pagar, quién tiene que pagar esta deuda. Quiero que se discuta. ¿Le vamos a decir a los jubilados, a los trabajadores, a los cartoneros de Juan Grabois que lo paguen? ¿De dónde van a sacar los dólares para pagar la deuda? Esto es lo que hay que discutir y analizar en serio", señaló la senadora nacional.

En el marco de la presentación de su libro Sinceramente en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos agregó: "La guita entró. Yo quiero saber quién se la llevó. Quiero pedirle a ese que la pague". Además, advirtió que el organismo violó sus propias normativas al prestar tanto dinero al país y evitar que se destine a la fuga de capitales.

"Campaña sucia y violenta" La compañera de fórmula de Alberto Fernández acusó además al oficialismo de llevar a cabo una "campaña sucia y agresiva" porque "no tienen qué mostrar" y para evitar hablar de la "tragedia económica y social que vive el país".

"Son violentos y generan violencia. Si lo pensás racionalmente, ¿qué otra cosa que campaña sucia o violencia pueden hacer o mostrar?", afirmó. La senadora habló también de los "trolls del gobierno pagados por todos los argentinos" que operan en redes sociales contra opositores.

"La campaña sucia es cuando no tenés propuesta o cuando mentiste mucho y tenés que ocultar. Lo otro es lo violento. Como decir que los jóvenes de una agrupación (por La Cámpora) son narcos o hablar de marxistas o comunistas (por Kicillof)", insistió.

Para la ex presidenta, el oficialismo "ya no pueden hacer promesas" y por eso cae en "agresiones". Después se corrigió y diferenció entre "promesas y mentiras".

Dijo que un gobierno puede prometer algo y después no poder cumplirlo por distintas razones "pero mentir es otra cosa". "Que digan que ningún trabajador va a pagar Impuesto a las Ganancias, que los jubilados van a tener todos los remedios que quieran, que nadie va a perder nada de lo que tiene. Nunca intentaron hacer eso, hicieron todo lo contrario", argumentó Fernández Kirchner.

"Nunca intentaron hacer eso. Siempre hicieron lo contrario. Si pagaban un millón de trabajadores impuesto a las ganancias, ahora pagan más de dos millones. Te sacaron las cosas buenas y dejaron las malas. Esas no son promesas, son mentiras", enfatizó y recomendó un curioso video de un acto de Macri en Córdoba.