En los años de elecciones como este 2019 el Concejo de Rosario cae en una trampa de la que hasta ahora no logró salir. Justo cuando debe rendir cuentas a los ciudadanos, quienes a su vez eligen a quién votar, la generación de ordenanzas se reduce de forma drástica. Hasta el mes de septiembre de este año el cuerpo aprobó solo 24 proyectos, cuatro veces menos que los 90 del mismo periodo de 2018, según el registro público actualizado en la web del gobierno municipal.

Los ediles, muchos de ellos fueron candidatos, prometieron trabajar para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los rosarinos. Pero al mismo tiempo recortaron su labor en el Palacio Vasallo.

La contradicción se expone si se contrastan los datos de la actividad del Concejo de este año electoral con el anterior, sin comicios. De febrero a diciembre de 2018 (no electoral), el cuerpo sancionó 140 ordenanzas, un promedio de doce por mes. Hasta septiembre de ese año fueron 90 (promedio de once por mes). Sin embargo, de marzo a septiembre de 2019 se aprobaron 24 (promedio de tres por mes).

El trabajo parlamentario del cuerpo es más amplio pero este informe de Rosario3 centra su análisis en la normativa de mayor rango (ordenanzas). La sanción de ese tipo de norma se derrumbó a un cuarto del total anterior. La cantidad es una variable a tener en cuenta, otra clave es la calidad del trabajo de los ediles en comisión, pero ese dato, en los últimos dos años, no fue publicado.