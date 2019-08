Hablan los mercados. Tras el triunfo aplastante de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las Paso, el partido económico comenzó a jugarse en la city: los bancos privados vendían el dólar a una cotización que iba de los 60 a los 65 pesos. El Banco Nación vendía a 51,50, cerca de las 10.20 de la mañana y una hora desués a 61,50, con lo cual estaba perforado el techo fijado por el gobierno. Además, había una “ola de ventas” de activos argentinos en el exterior: las acciones de empresas nacionales se depslmaban entre un 30 y un 50 por ciento en Wall Street, mientras que el Merval de la Bolsa de Buenos Aires bajaba un 11 por ciento.

En Rosario, varias casas de cambio no abrieron sus puertas e incluso avisaron a quienes hacían cola que no iban a vender dólares "porque no hay precio". La que sí abrió vendía la divisa a 60 pesos a las 10.55 tras abrir a 53. Otra casa de cambio ya vendía a 64 a las 11.34.

La suba en la cotización de la divisa tenía así el salto de precios más abrupto desde el 36% que subió el dólar el 17 de diciembre de 2015, cuando la administración de Mauricio Macri levantó el cepo.

El economista Federico Fiscella dijo que el Banco Central no actuaba en el mercado. Es decir que, sin una señal clara del gobierno, la incertidumbre se imponía en el mercado.

En tanto,la caída de las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York tenía que ver también con otra cuestión: esos activos se inflaron artificialmente el viernes, en un intento por apuntalar las chances del gobierno de Macri en base a una encuesta que indicaba que había paridad para las Paso.