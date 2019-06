El gobierno nacional le exige a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que cobre una de sus dos pensiones. En tal sentido, la senadora nacional deberá elegir entre su pensión como viuda del ex jefe de Estado Néstor Kirchner o la asignación que percibe por haber ejercido ella misma la presidencia.

El decreto 394/2019 que le ordena a Cristina a elegir fue publicado este martes en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

La precandidata a vicepresidenta reclamaba cobrar las dos pensiones: una como viuda y la otra como ex presidenta por lo cual el gobierno nacional ratificó su postura y estableció que Cristina Fernández deberá elegir una de las dos asignaciones.

La ex mandataria obtuvo en diciembre de 2010 una pensión no contributiva por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner. Se trata de la Asignación Mensual Vitalicia para los ex Presidentes, que le correspondía por ser la viuda de un primer mandatario.

Cinco años más tarde, cuando finalizó su segundo mandato, Cristina comenzó a cobrar otra pensión vitalicia, esta vez por haber sido presidenta en dos períodos.