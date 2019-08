Hablan los mercados. Tras el triunfo aplastante de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las Paso, el partido económico comienza a jugarse en la city: en la apertura de la jornada, los bancos privados vendían el dólar a una cotización que iba de los 51 a los 55 pesos. Además, había una “ola de ventas” de activos argentinos y cotización en alza para el dólar.

En Rosario, varias casas de cambio no abrieron sus puertos e incluso avisaron a quienes hacían cola que no iban a vender dólares "porque no hay precio". La que sí abrió vendía la divisa a 53 pesos en el inicio de la jornada.

La caída de las acciones argentinas en el premarket de la Bolsa de Nueva York tenía que ver también con otra cuestión: esos activos se inflaron artificialmente el viernes, en un intento por apuntalar las chances del gobierno de Macri en base a una encuesta que indicaba que había paridad para las Paso.

En cuanto al dólar, en las operaciones online se vendía a primera hora a alrededor de 50 pesos. En la apertura física los bancos privados cotizaban entre 51 y 56 pesos.

"Se espera una fuerte caída en acciones y bonos, dado lo contundente del resultado. Y el dólar con riesgo de irse al techo de la zona de referencia, con el Banco Central vendiendo futuros y presión al alza en la tasa de interés", dijo el consultora Federico Furiase, citado por Infobae.

El Riesgo País medido por JPMorgan, en tanto, rondaba esta mañana los 861 puntos, apenas un punto por encima del valor registrado el pasado viernes, previo a las Paso.