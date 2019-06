El próximo 10 de diciembre el gobierno de la ciudad ya no estará encabezado por el Socialismo, gane quien gane. La interna del Frente Progresista en la que participó representado por Verónica Irízar dejó victorioso a Pablo Javkin, de raíces radicales, y será él quien dispute el timón del Palacio de los Leones. A poco de que se defina quien será su sucesor, Mónica Fein aseguró que no le duele no poder dejar la jefatura de gobierno a un copartidario y le puso todas las fichas a Javkin. También le respondió al concejal y candidato a intendente de Cambiemos Roy López Molina, quien durante el debate televisivo realizado el domingo pasado en Televisión Litoral, sostuvo que la Municipalidad está quebrada.

En diálogo con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2, la intendenta aseguró que no la afecta que el Socialismo interrumpa su histórica gobernación de la ciudad. “No para nada, no duele y en serio que no”, remarcó y confió en la victoria de Pablo Javkin el próximo 16 de junio. “Hicimos una interna interesante, no agresiva aunque por supuesto hubo roces pero Pablo fue mi secretario dos años, con él trabajé excelentemente y siempre hablé muy bien de él”, manifestó.

Luego, la mandataria remarcó “la capacidad de trabajo” de Javkin y rescató que siempre “asumió riesgos”, en referencia a su postulación como concejal del Frente Progresista Cívico y Social en 2015: “Siempre en el Frente hubo momentos buenos y más difíciles y él no dudó”, expresó. Por último, confió: “Sé que hará un gobierno de Frente con proyectos nuevos y eso le hace bien a la ciudad, es un nuevo impulso”.

En otro tramo de la entrevista, fue consultada sobre la acusación que lanzó el candidato de Cambiemos a intendente y también en carrera por la gobernación de Rosario, quien durante el debate realizado en El Tres el domingo pasado, dijo que Fein y Javkin guardaban un secreto: “La Municipalidad de Rosario está quebrada”. “No está fundida, tiene sus cuentas equilibradas, pero no está en su mejor momento”, reconoció y responsabilizó al gobierno nacional: “En enero nos quitaron los 1500 millones para el transporte, el gobierno nacional nos desfinanció”, mencionó.

Tras explicar que desea convertirse en senadora provincial para otorgarle mayores recursos a Rosario, se refirió a sus sensaciones al tener que abandonar el Palacio de los Leones, tras dos períodos. “Me genera un grado de tristeza dejar la Municipalidad, me encanta lo que hago y lo hago con pasión”, subrayó y completó a modo de balance: “Me salieron muchas cosas bien y otras no. Hoy presentamos mil obras que hicimos en estos 8 años que han transformado la ciudad pero claro, me quedaron cosas”.