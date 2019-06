Marcelo Lewandowski atraviesa los últimos momentos de la campaña electoral. El candidato a senador por el Frente Juntos ultima detalles de cara a la jornada del domingo, en la que se determinará quién será el único que ocupe la banca de la Cámara alta por el departamento Rosario. Por tal motivo, entiende que es momento de balances y conclusiones tras recorrer las 24 localidades que componen el distrito.

"La falta de trabajo; los problemas para llegar a fin de mes; la falta de agua potable y cloacas en muchos sectores del departamento; el defectuoso sistema de transporte; la caída de la producción y las ventas y las deficiencias en la atención de salud en los pueblos, son algunas de las problemáticas escuchadas en los distintos sectores de la sociedad. Pero el denominador común es la inseguridad, una preocupación que no deja excluidos. Ese temor está sustentado incluso desde las estadísticas, ya que la cantidad de muertes en la provincia triplica la media nacional", sostiene.

“Me encantaría vivir en la provincia que pintó Bonfatti en el debate porque es una provincia de ensueño que sinceramente no veo cuando recorro el departamento”, manifestó.

Y agregó: “No queremos eso de que ‘el que las hace las paga’, sino que queremos que ‘no las haga’. En el medio de ‘el que las hace las paga’ hay muertos y somos la ciudad con mayor cantidad de muertos que tiene la Argentina por la inseguridad y la incapacidad para controlarlo que tuvo el socialismo en estos 12 años”, sostuvo. Por ejemplo Rosario cuadriplicó en 2018 la cantidad de crímenes de la ciudad de Córdoba y el Gran Rosario tuvo más homicidios que toda la provincia vecina".

“La seguridad también es inclusión”, resaltó. “Es la inclusión que necesitan los clubes de barrio, las escuelas y principalmente los 300 mil rosarinos que viven con la postergación que significa tener las necesidades básicas insatisfechas”, se lamentó. Asimismo acompañó la postura del candidato a gobernador, Omar Perotti, que plantea como esencial “conducir a la policía”.

En ese sentido y sin mencionarla, el candidato a senador se refirió a los dichos recientes de la intendenta Mónica Fein. “Obviamente me siento orgulloso de ser rosarino pero no me enorgullece el estado actual de la ciudad. Quiero que haya inclusión, trabajo y muchísimas más personas con agua potable, cloacas y un buen servicio de salud”, apuntó.

En torno a ello Lewandowski no dudó en asegurar: "Debemos apuntar a lograr el resurgimiento de la pequeña y mediana empresa y a potenciar los puertos de la región con empresas vinculadas a su logística". "Esto atraerá mayor mano de obra", adelantó. También trasladó la preocupación vinculada al transporte y planteó la "necesidad de trabajar fuertemente para mejorar el servicio y bajar el costo". En ese sentido recordó la implementación del boleto gratuito para estudiantes en todos los niveles, en el caso de que Perotti sea gobernador.

Por último llamó a replantear el sistema de salud para que "no sea solo de los grandes hospitales de las ciudades sino que incluya a los SAMCO de los pueblos". "Actualmente están a expensas de lo que pueda hacer cada presidente comunal porque de lo contrario tendría que cerrar sus puertas”, se lamentó.