Un escenario imponente rodeado de gente que esperó hasta diez horas para tener a Alberto y Cristina a pocos metros. El rock nacional, con Fito Páez a la cabeza, fue la música elegida que se mezcló con bombos y los gritos de “Vamos a volver”. Hubo cien mil personas según los organizadores, aunque muchos se fueron sin escuchar al precandidato a presidente

“Hay gente desde las 9 de la mañana”, es lo primero que se escucha pasado el mediodía. A las 13.30 ya son 500 las personas que se ubican cerca del escenario que da espaldas al Monumento y que promete tener a las 17.30 a Alberto y Cristina.

Rosario es el lugar elegido para cerrar la campaña y el marco que ofrecen los alrededores del Monumento permiten prever que una multitud presenciará el acto. Los organizadores anticipan que habrá cerca de 50 mil personas. Se colocaron baños químicos, cuatro puestos sanitarios y ambulancias en los extremos. Pero hay algo que no se ve: no hay decenas de policías deambulando, no hay patrulleros entre la gente, no hay hombres de seguridad caminando, no hay perros. En definitiva, no hay accesos. No hay vallas. Apenas se observan motos de personal de tránsito que cortan la circulación en avenida Belgrano y sobre Buenos Aires y Córdoba.

Es un operativo muy similar a cuando se realiza la Fiesta de Colectividades. Incluso hay una imagen que recuerda a esos días de noviembre: cientos de personas por minuto bajando por Córdoba hacia el Monumento y el mismo panorama sobre Belgrano desde Pellegrini.

La música se lleva buena parte de la previa. Son las 14.30 y suena Fito Paez, Charly García, Los Redondos, Fabulosos Cadillacs. El rock nacional armoniza la tarde que intercala nubes con sol pero con viento en ambos casos. La gente arriba en familia, muchos agitando la bandera argentina. “Vengo a ver Cristina para ser feliz”, dice una mujer en Radio 2. Quien la acompaña agrega: “Mi hijo se quedó sin trabajo, vengo por él, por mi familia, para que todo el país vuelva a poder comer y trabajar”.

Un hombre que saca fotos con su celular a su familia dice: “Somos de barrio Tablada. Estar acá es una sensación que solo viví con Perón. Esto es grandioso”.

La masa de gente que se espera permite que decenas de vendedores ambulantes se instalen en la zona del Monumento. El merchandising está a la orden del día y hay de todo: remeras a 150 y 200 pesos con rostros de Cristina y Alberto Fernández, Néstor Kirchner, las abuelas de Plaza de Mayo. Frases como “Vamos a volver”, “Estamos a K”, “Cristina 2019”, “La patria es el otro”. Banderas argentinas a 150, gorras con el escrito “CFK” y pines a 20 para colocar sobre la ropa son otras de las ofertas de la tarde.

El humo impregna toda vestimenta gracias a varios puestos de comida rápida que se instalan sobre Belgrano. Un billete de 100 es el precio de la hamburguesa y del choripán, y 60 sale la torta asada.

Entre la música que suena por los parlantes y los primeros bombos y redoblantes en llegar se luce un imponente escenario con pantallas verticales. La más alta de ellas llega casi a los 53 metros que tiene el mástil mayor donde flamea la bandera argentina. Son 19 las sillas allí ubicadas, que serán ocupadas por gobernadores y candidatos. Enfrente, en el parque Nacional a la Bandera se ubican tres pantallas gigantes para tener la imagen en primer plano de quienes estarán a 100 metros a distancia.

“Es la primera vez que en mi vida veo un espectáculo de tanta gente y emoción”, afirma emocionada una señora en la radio. “Tenemos que cambiar, esto ya no va más”, agrega otra de las asistentes. “Esperamos cambiar el rumbo de este país, es insostenible, han endeudado por varias generaciones”, aporta una mujer que llevo a sus pequeños hijos al acto.

Pasadas las 16 llegan columnas de gremios que se habían movilizado desde el centro. Cada uno con su bandera y bombos se ubican en el lugar asignado. Ya son 10 mil quienes esperan el comienzo del acto, que sufre un cambio de horario y se anuncia que finalmente comenzará a las 18.30. Por avenida Belgrano llegan cientos de familias de barrios que fueron trasladadas en colectivos que se estacionaron cerca de Pellegrini. También arriban muchos de Buenos Aires que apoyan la fórmula Kicillof-Magario.

En la esquina de 1º de Mayo y Córdoba se vive otro clima. En este lugar se colocan vallas anunciando el ingreso de vehículos. De inmediato decenas de personas se agolpan con la esperanza de llevarse una foto del momento en que arriben los candidatos del Frente de Todos. Llegan dos camionetas blancas y dos Peugeot 408. Son los autos que trasladan al gobernador electro de Santa Fe, Omar Perotti, al candidato a gobernar Buenos Aires Axel Kicillof junto a su compañera de fórmula, la intendenta del partido de La Matanza, Verónica Magario, y Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, candidato a Jefe de Gobierno porteño, y a gobernadores de otras provincias.

El grito de mujeres rompe con cierta tranquilidad que había en la zona. “Pablo! Pablo!” “Está Echarri!”, se escucha de varios lados. Uno de los actores más identificados con Cristina Fernández llega al Monumento. “Encantado de estar acá, hay un marco maravilloso. Todos esperamos que surta efecto esta campaña, tenemos la necesidad de construir el país que merecemos. El domingo espero un triunfo contundente”, expresó a Radio 2 al arribar. El piloto de automovilismo y actual diputado provincial, Marcos Di Palma y la periodista Viviana Canosa fueron otros que se hicieron presentes en el lugar.

Recién a las 18.30 llegan juntos Alberto y Cristina. Lo hacen con una caravana en contramano por Santa Fe e ingresan dentro de una camioneta blanca a un sector vallado donde el público ni la prensa tenían acceso. Ella baja con su poncho marrón y ya está a pocos metros del escenario dispuesta junto a su compañero de fórmula a saludar a la multitud en la tarde que se hacía noche.

Cristina habla durante 18 minutos y Alberto 12. A las 19.10 se produce un momento clave: termina de hablar ella y son cientos de personas las que empiezan a retirarse. Fueron a escuchar, alentar y ver sólo a ella. Al terminar, la fórmula se retira por Santa Fe en la misma camioneta mientras que los otros asistentes lo hacen por Córdoba mientras suenan temas de Fito. Una nube de flashes rodea a Agustín Rossi, Omar Perotti y Axel Kicillof quienes amablemente se acercaron a la gente.

“Estamos muy contentos, es una demostración de las expectativas que tienen los argentinos. El domingo será el inicio del final del gobierno de Macri", dice Rossi a Radio 2. “Es un reconocimiento a la provincia y una consideración importante a Rosario”, alcanza a decir el gobernador electo cuando el despliegue de vallas impide la normal tarea de la prensa en ese sector.

Organizadores indican que hubo cien mil personas en el lugar. Las fotos aéreas son imponentes. Fue el día que Rosario juntó a los Fernández, Perotti, Massa, Kicillof, Lammens, Pino Solanas, entre otros dirigentes, en un mismo escenario, a cuatro días de las Paso, en medio del grito “Vamos a volver”.