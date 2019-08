En busca de oxígeno político luego de la derrota electoral del domingo, el presidente Mauricio Macri buscó darle ánimo a su equipo en una reunión de gabinete ampliado, en la que aseguró: "El poder actúa como que nosotros ya no estamos, pero nosotros estamos acá".

Ante un auditorio con más de mil funcionarios de Nación, Provincia y Ciudad, el jefe del PRO intentó mostrar fortaleza tras la contundente derrota electoral del domingo a la que calificó de "un palazo" para el gobierno.

"El dolor que tenía el domingo cuando vi los resultados, el palazo que nos dimos electoralmente, tenía que ver con el dolor de saber que detrás de ese voto que se había ido, había sufrimiento y bronca. Pero también por el saber de que iba a traer consecuencias malas en el corto plazo para todos", dijo Macri.

Más tarde, según publicó Clarín, dijo: "Por más que el mundo actúa como si ya no estamos más, y ya están los que vienen; y nos castigan. Tal vez el poder actúa como que nosotros ya no estamos, pero nosotros estamos acá".

“El dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho", añadió el presidente en la reunión en la que también hablaron María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Miguel Pichetto, compañero de fórmula de Macri. La chaqueña llegó a pronosticar una “victoria por paliza” en las elecciones de octubre.

“Me siento muy orgulloso como argentino, como presidente, de que todos ustedes estén hoy acá tan comprometidos, aun desde el dolor, el dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho”, sostuvo el jefe del Estado.

Y agregó que el compromiso que tienen todos los dirigentes de Cambiemos "no tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fama ni con el poder; tiene que ver con el corazón porque amamos a nuestro país".

“Hay que tomar las medidas que hagan falta para ganar en octubre y en el balotaje”, arengó por su parte Pichetto.

Más tarde, en una conferencia de prensa posterior a la reunión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “Cambiemos ha tomado una decisión y es que vamos por los votos de los argentinos, el alma y el corazón de lo argentinos que creen en la libertad, el desarrollo”.