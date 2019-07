Voluntarios de Defensores del Cambio de todo el país se movilizaron este sábado en encuentros partidarios en 250 localidades argentinas, uno de los cuales tuvo al presidente Mauricio Macri como principal invitado, con un mensaje en el que ratificó el "camino del cambio" y advirtió que las transformaciones "no son de un día para el otro".



Desde la Asociación de Trabajadores del Turf de San Isidro, el jefe de Estado asistió este mediodía a una de las 400 charlas simultáneas que se realizaron en el país para transmitirles a sus seguidores que comprendía que el camino "no es fácil" pero que el cambio emprendido "es el correcto".



"Hay gente que está tan enojada, sé que es difícil, le mostrás los trenes, cómo combatimos el narcotráfico y no te creen", declaró Macri, en la charla con vecinos a la que asistió acompañado por el intendente de San Isidro Gustavo Posse, informó Télam.



En el inicio de la Primera Jornada Nacional de los Defensores del Cambio, el presidente envió por la mañana a través de sus redes sociales un mensaje en el que alentó a sus seguidores a "compartir con la mayor cantidad de argentinos" la convicción de que Argentina "va en el camino correcto"



Un mensaje a los defensores del cambio de todo el país pic.twitter.com/gdtrPxudTD — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 27, 2019

"Buen día, sé que estamos de jornada de Defensores del Cambio en todo el país, les agradezco. Es muy importante que tengamos todas las herramientas para que esta convicción de que estamos en el camino correcto y de que vamos hacia el futuro la podamos compartir con la mayor cantidad de argentinos", expresó.

La primera jornada de Defensores del Cambio, una plataforma ideada por el comando de campaña que lidera el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se llevó a cabo en locales partidarios, viviendas clubes o plazas, con la consigna de "defender" las políticas implementadas por el gobierno de Macri en sus cuatro años de gobierno.

Pichetto: “El eje debe ser salir de la pobreza y no enfrentar pobres con ricos”

El precandidato a vicepresidente del frente Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, advirtió este sábado en San Juan que el eje de la política debe ser "cómo salimos de la pobreza y no cómo enfrentamos a los pobres con los ricos".

"El desafío de los argentinos es la unión nacional y avanzar en la generación de trabajo, de desarrollo, de empleo de calidad, para que los pobres dejen de ser pobres y no dependan de un plan", sostuvo Pichetto en una conferencia de prensa que ofreció en un hotel de San Juan capital.

Expresó que "la apuesta es a crecer en un modelo de capitalismo moderno y flexible que pueda entender las realidades de las diferentes economías del país".

Asimismo, cuestionó el "distribucionismo vacío", porque "lo que hace es consolidar la pobreza de manera definitiva".

"Me parece que el eje debe ser cómo salimos de la pobreza y no cómo enfrentamos a los pobres con los ricos, porque eso encierra una visión que atrasa", advirtió.