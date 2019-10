El presidente Mauricio Macri encabezó la "Marcha del millón" en el Obelisco porteño frente a una multitud que lo apoyó de cara a los comicios generales del próximo fin de semana. Se mostró emocionado por la masiva cantidad de asistentes y expresó: "Vamos a dar vuelta esta elección y este país para siempre".

.

"No nos vamos a quedar callados viendo cómo nos roban el futuro. Lo vivimos muchas veces, esa forma de concebir el poder que muchos rechazamos. Basta de eso", dijo el jefe de Estado acompañado del candidato a vicepresidente de Juntos por el cambio, Miguel Pichetto, y la primera dama Juliana Awada.

"No estamos dispuesto a dejarnos llevar por encima otra vez", enfatizó y agregó: "Estamos mejor parados. Listos para crecer. Solucionamos problemas estructurales. Ahora viene una etapa de más trabajo, mejores salarios".

Macri señaló que la solución a la situación económica actual "no es volviendo al pasado". "No caigamos en las promesas vacías de esos que nos defraudaron. No dejemos que las diferencias nos hagan dudar. Ya tropezamos muchas veces con la misma piedra", remarcó.

"La energía la tenemos que transformar en acción. La primera acción es tener que dar vuelta la elección. El domingo es la elección real, que define nuestro presente y nuestro futuro por muchos años. Tenemos que convencer a los que dudan; que nos acompañen a construir la Argentina que todos merecemos; que esta elección sea la de mayor asistencia desde 1983", concluyó.