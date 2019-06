En Funes organizaron un debate entre los candidatos a concejal y fue uno solo de los cinco invitados. La foto de esa cumbre fallida fue elocuente. “Sentí decepción”, resumió el único asistente.

El primer postulante de Unidad Popular (UP), Mauro Míguez, fue quien dijo presente en el club Industrial pero faltaron los cabeza de lista de Cambiemos, el PJ, Todos x Funes y el Frente Progresista.

“Sentí una decepción, porque esta experiencia de debatir ya se había hecho en otras oportunidades en la ciudad. Es lamentable que no hayan asistido, que no hayan cumplido con el compromiso. Está bueno que en cualquier circunstancia los dirigentes políticos puedan dar señales de que podemos discutir y conversar sobre los problemas de la ciudad”, explicó Miguez al portal Info Funes.

“Les diría a los dirigentes políticos de Funes que los tiempos cambiaron, que tenemos una ciudadanía mucho más crítica, mucho más por las redes sociales y por los distintos medios de la ciudad. Y me parece un gesto de poca responsabilidad, y me parece que están dando una muy mala señal y creo que de alguna manera tienen que recapacitar y darse cuenta que hay que rendirle cuentas a la ciudadanía en todas las circunstancias”, agregó el candidato a concejal de la UP.

Los candidatos que no fueron son Jaquelina Ulla (Todos x Funes), María Fernanda Grossi (Frente Progresista), Edgardo Frattini (PJ) y Carlos Olmedo (Cambiemos), informó ese sitio.