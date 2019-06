El intendente electo Pablo Javkin contó que tras la victoria electoral obtenida en la noche de este domingo se acordó de su madre, quien falleció en octubre del año pasado. Por otra parte, dijo que su "gestión empezó hoy" y señaló que se reunirá con Roberto Sukerman, a quien le sacó una diferencia de casi ocho mil votos. Agregó que dialogó con el presidente Mauricio Macri, quien lo felicitó por el resultado.

Entrevistado por el periodista Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres), Javkin expresó que "viene un nuevo tiempo para la ciudad, de unión". "Tengo claro que, con humildad, hay que escuchar y ponerse de acuerdo", señaló al tiempo que ratificó que su equipo de trabajo será "abierto, plural" y que no tendrá solo a gente que viene "de la política".

El nuevo intendente expresó que al conocer el triunfo se acordó de su "viejo y hermanos" que estaban cerca del escenario. "También me acordé mucho de mamá. Hoy me acordé también de ella. Pensé qué me hubiese dicho hoy a la mañana. Se me cruzó esa imagen. Ella era de levantarse muy temprano", agregó. La reconocida pediatra Mirta Guelman de Javkin falleció el pasado 30 de octubre tras padecer una larga enfermedad.

"La gestión empieza hoy en el sentido de escuchar mucho. La ciudad está llena de talentos. Tengo mucho al modelo de la intendencia de Binner, una gestión abierta, que fue a buscar a los rosarinos que se destacaban en lo suyo", manifestó.

Consultado sobre la relación que tiene con el gobernador electo Omar Perotti, indicó: "Tenemos buena relación. Compartimos viajes. Tendremos un diálogo respetuoso e institucional".

Además, el intendente electo comentó que Macri se comunicó él para felicitarlo por el resultado electoral.

"Aspiro a cuatro años de trabajo institucional. Vamos a trabajar en el cuidado de nuestros pibes, en la infancia, en la juventud; a hacer obras de infraestructura; a recuperar el ferrocarril. El trabajo coordinado dará sus frutos", sostuvo.

Sobre las declaraciones de Sukerman, el segundo candidato a intendente más votado, indicó: "Es el temperamento. Entiendo que era una elección disputada. Lo conozco desde mis 15 años y sus 13. Es una persona importante e hizo una gran elección".

También analizó que en líneas generales los comicios de este domingo demuestran que la ciudadanía busca dirigentes que generen "expectativa hacia el futuro". "Hay valoración del Frente y una agenda a futuro, que es una nueva. Eso lo interpretó mejor Perotti. Habrá que aprender de eso", añadió.

"Para nosotros era importante renovar el Frente. El socialismo tiene una figura como Verónica Irizar que es de otra generación, que hizo una gran elección e hizo un aporte importante. Nos permitió defender la ciudad", subrayó.

A su vez, ratificó que formará un equipo de trabajo "abierto, plural, con todos los sectores; también sin gente de la política".