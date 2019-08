El candidato a diputado nacional por Buenos Aires Sergio Massa realizó duras críticas hacia el gobierno nacional. Aseveró que "fabricó un millón de pobres por año" y "lastimó el tejido de la clase trabajadora". Contó cómo fue el reencuentro con la senadora Cristina Fernández de Kirchner y consideró que Alberto Fernández, precandidato a presidente por el Frente de Todos, "sintetiza la virtud del proyecto de la pasada década y las críticas" internas. Por otra parte, relató una pelea que tuvo con el jefe del Estado Mauricio Macri cuando se discutía el blanqueo de capitales.

En una entrevista que brindó a De 12 a 14 (El Tres), el dirigente peronista fue consultado sobre su adhesión al Frente de Todos: "Alberto fue mi jefe de campaña en 2015 y 2017. Nuestra responsabilidad no es pelear por lo personal o individual. La situación de Argentina es grave. Macri asumió con un dólar a 14 pesos y ahora está a 46; perdemos mil empleos por día; fabricó un millón de pobres por año".

"Basta con mirar lo que pasa con la industria. El Gran Rosario y su potencia industrial que se va apagando. Nuestra responsabilidad es poner un corte a un gobierno que lastimó el tejido de la clase trabajadora y fracasó con la especulación financiera", comentó.

Sobre la foto que se sacó junto a Cristina Kirchner el pasado fin de semana, Massa expresó que tiene una "relación de respeto" con la ex mandataria. "Cuando la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica se unen se habla de diversidad; cuando lo hacen sectores populares no. Nosotros tenemos un programa de gobierno, con mejoras de 20 por ciento para jubilados con fondos que actualmente se usan para prestarle plata a los jubilados. Es decir, al jubilado hoy le prestan de su propia plata. Es de locos", señaló.

"Todos teníamos que ceder un poco. Ella se bajó (de la precandidatura) de la presidencia y yo también. Alberto sintetiza los dos momentos: la virtud del proyecto de la pasada década y las críticas", indicó.

Por otra parte, consideró que el cierre de campaña en Rosario es "una muestra de federalismo" y agregó que la ciudad es "una de las grandes víctimas" de las políticas económicas del gobierno nacional. "Rosario es una ciudad potencia. En cuatro años se fue deshilachando por el programa económico de Macri que lo castiga", sostuvo.

Sospecha sobre el escrutinio de las Paso

Massa también se refirió a las sospechas de manipulación en la carga de datos que denunciaron desde el peronismo. "La tentación del gobierno por Smartmatic y las herramientas están para manipular los datos. Nosotros queremos decir que la gente vaya a votar tranquila, vamos a cuidar el voto en cada mesa. Vamos a publicar nuestras mesas testigo y el escrutinio propio para no permitir la manipulación del gobierno", añadió.

"Quien está al frente del proceso electoral es Adrián Pérez, a quien respetamos con Alberto. Me daría mucha pena que tire 10 o 20 años dedicados a la transparencia para entrar en el chiquero de Marcos Peña", concluyó.

Pelea con el presidente

El dirigente peronista relató que se distanció del mandatario nacional en julio de 2016, cuando Macri lo llamó en una sesión que se desarrollaba en el Congreso para pedirle que "incluyera un artículo en el blanqueo (de capitales) para favorecer a familiares". "Eso después apareció en los Panamá Papers. Le dije que no, la ley lo prohíbe. Después lo impuso por decreto. Ese será uno de los escándalos más grandes de la Justicia penal y de la Justicia penal tributaria. Usaron un decreto y la influencia de un presidente para evadir impuestos en Argentina", concluyó.

"Tengo testigos: Margarita Stolbizer, Mario Negri, Nicolás Massot. Negri me dijo que me admiraba por haberle dicho que no al presidente. Macri tiene 99 causas, no esta sola. Ésta es grave porque usó el poder para beneficiar a sus familiares", finalizó.