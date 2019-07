El radical Martín Rosúa se refirió en duros términos a la resolución de la Cámara Nacional Electoral, que decidió que su lista a diputados no pueda ir pegada a la fórmula presidencial integrada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Afirmó que la decisión respondió a "la presión política" del sector con el que competirá en internas y sugirió que el intendente de Santa Fe José Corral pudo haber influido en la determinación.

En diálogo con Radio 2, el precandidato a diputado nacional dijo estar "sorprendido" por el fallo de la Cámara Nacional Electoral. "Es escueto, sin argumentos ni fundamentos. Cuando un fallo es de segunda instancia y da vuelta uno de primera instancia tiene que por lo menos contrarrestar argumentos. Son dos párrafos que responden a la presión política de ciertos sectores para, de forma inexplicable, obtener una ventaja", disparó.

El dirigente radical señaló que desde el partido evaluarán la posibilidad de recurrir la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. "Vamos a tomar una decisión colectiva. Este espacio es colectivo a diferencia del otro sector. No queremos tener una actitud que perjudique a Macri. Ya para perjudicar están los otros que tenemos enfrente", remarcó.

"¿Qué afecta más, una lista sola con gente afuera o dos con todos? En estos últimos meses incorporamos a 15 intendentes que antes estaban en el Frente Progresista. Cambiemos tiene una forma errada de conformar las listas de diputados. Ya pasó con (Jorge) Boasso. Vienen dos personas de Buenos Aires a digitar las listas. Queremos romper con eso porque es ineficiente en términos electorales porque desconocen la territorialidad de la provincia", agregó.

Rosúa explicó que en primera instancia el juez federal Reynaldo Rodríguez dio el visto bueno para que su boleta vaya pegada a la de Macri porque entendió que no necesitaban el aval de los precandidatos a presidente y vice. "Nosotros no teníamos la firma del apoderado porque éste ejerció posición para que no la tengamos. El juez aclaró que los partidos que son parte de la coalición no necesitan ese aval", enfatizó.

Además, aseveró que el intendente de Santa Fe José Corral tuvo una "actitud antiética que roza la tipificación penal de tráfico de influencia" por haberse reunido con la Cámara Nacional Electoral un día antes de la resolución. "Lo que más me preocupa es que hablamos desde el radicalismo, desde Cambiemos. Dijimos que veníamos a traer más democracia, consenso, más república. Esto que declamamos para afuera algunos sectores no lo practican para adentro", sostuvo.

"Corral y Angelini deberían entender el daño enorme que le causan a la fórmula presidenciale", apuntó.

"Tenemos cientos de miles de boletas impresas, oficializadas. Ahora tenemos que saber si van a ser válidas. Tenemos que ver si decidimos competir con boleta corta porque no queremos perjudicar a Macri. Tenemos claro que es una elección bisagra en la política argentina. Se disputa si volvemos hacia un populismo o nos transformamos en una República democrática en serio", finalizó.