Este jueves por la tarde Cristina Kirchner presentó su libro en Rosario y convocó a una multitud. Dirigentes políticos, gremiales y sociales se congregaron adentro del salón Metropolitano para escuchar a la ex presidenta mientras miles de personas seguían su palabras afuera, en el parque Scalabrini Ortiz. Sin embargo, el gobernador electo, Omar Perotti, no fue de la partida y mucho se dijo de su ausencia que algunos leyeron como un intento de desmarcarse del kirchnerismo. Su vicegobernadora, Alejandra Rodenas, despejó rumores: el nuevo gobierno provincial acompañará a los candidatos del Partido Justicialista nacional. Es decir, a Alberto Fernández y a Cristina.

Consultada por el programa Radiópolis (Radio 2) sobre el posicionamiento de Perotti respecto de la fórmula Fernández-Fernández –Perotti no se pronunció todavía sobre la dupla electoral– y su ausencia durante la presentanción de Sinceramente, Rodenas dijo que el gobernador electo no fue al Metropolitano porque no estaba en Rosario.

“Simplemente Omar no estaba en Rosario. La llegada de Cristina nos sorprendió a todos. Él había decidido tomarse unos días, una vez resuelto el comicio. Había decidido irse unos días con la familia, así de simple”, explicó la ex jueza y anuló así especulaciones sobre su ausencia.

“El gobernador electo lo dijo reiteradamente: nosotros estamos alineados con el PJ nacional a partir de la suscripción del acuerdo partidario provincial”, recordó Rodenas.

Esta semana en Radio 2, el presidente santafesino del PJ Ricardo Olivera, ratificó que el partido integra a nivel nacional el Frente para Todos que este sábado a la medianoche debe presentar ya su lista de precandidatos.

Diálogo con el pueblo

Por otro lado, Rodenas destacó la posibilidad de restituir el vínculo entre representantes y representados; o mejor dicho de darle entidad a la categoría de pueblo en un espacio como el de este jueves donde, sostuvo, hubo una suerte de “comunión”: “El pueblo aplaudiendo al pueblo”.

“Fue un aplauso que dijo muchas cosas. Fue aplaudida esa necesidad de reconocernos entre nosotros, un diálogo necesario. Fue un momento muy lindo”, valoró la vicegobernador electa.