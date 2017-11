Guillermo Frost, submarinista y ex combatiente de Malvinas, aseguró que se demoró el inicio del operativo para encontrar al Ara San Juan, tras perder comunicación con la embarcación. Por otro parte, indicó que falta inversión y mantenimiento en las Fuerzas Armadas y que muchas veces “los buques no pueden salir porque no tienen una gota de combustible”.