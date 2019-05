Reforma Constitucional: Lifschitz suspende la consulta popular

El gobernador Miguel Lifschitz anunció la decisión esta mañana junto a su gabinete y legisladores del Frente Progresista y apuntó hacia el sector de Omar Perotti -candidato a gobernador- por querer “enturbiar” el proceso electoral. “Queda claro que no quieren la reforma, se opusieron durante 24 años. Hay una campaña artera e irresponsable, quizás para cuestionar el resultado (de las elecciones generales) si no los favorece”, aseguró Lifschitz. La consulta popular no vinculante se iba a realizar el mismo día de los comicios del 16 de junio.