Las campañas mundiales de salud pública son una gran oportunidad para aumentar la concienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud y para movilizar apoyos en todos los ámbitos, desde el local hasta el internacional.

No siempre se es cuidadoso con la forma de comunicar temas de salud; otras, son confusos los mensajes que pueden derivar en “infoxicación”.

A propósito de este tema, rosario3.com consultó al doctor Osvaldo Freddi quien sostenía: “Hace unos días vimos por televisión un programa donde un profesional médico daba una información sobre la realización de una intervención quirúrgica que fue presentada como de gran avance científico, siendo que no aporta novedad alguna. Se trata de un injerto realizada en la cara del paciente al que le colocó una máscara con la finalidad de contribuir a que el injerto “prenda”.

"Nos llamó la atención ya que nosotros a través del Servicio hemos presentado trabajos en congresos de la especialidad sobre injertos sin necesidad del uso de máscara alguna; ya que el injerto no requiere para su fijación una compresión permanente".

"Sí se puede recurrir a esas máscaras con el fin de evitar cicatrices hipertróficas pero no para que el injerto “prenda”; ya que si se hace bien la cirugía el injerto prende; y si no está bien hecho no va a “prender”. Conclusión: la noticia así presentada no correspondía a un gran avance; esta forma de comunicar la salud es crear falsas expectativas y resulta siempre nociva. Es más, este tipo de comunicación de la actividad médica carece de sentido y puede llegar a confundir; hay que ser muy medidos y muy profesionales en qué comunicar y cómo hacerlo".

"Nosotros por nuestra posición estamos muy atentos a todas las novedades que se producen dentro de la especialidad; es nuestro trabajo y somos muy celosos de cómo informarnos; lo hacemos recurriendo a las fuentes inobjetables y concurrimos a todos los congresos que se hacen en el mundo de la especialidad que es el modo de acceder a lo último en materia de novedades sobre diagnósticos, tratamientos e incorporación de nuevos abordajes clínicos o tecnológicos puestos al servicio del diagnóstico y de los tratamientos, en el mundo. Por ejemplo estamos estudiando y siguiendo de cerca los avances de las investigaciones de la confección de órganos a través de tecnologías 3D. Éstas, nos parece, son noticias de verdaderos adelantos puestos al servicio de tratar patologías que nos permitirán ofrecer mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y creemos que vale la pena comentar".

"Los avances en cuestiones de salud y temas médicos se debaten entre especialistas en congresos organizados como Foros donde concurren profesionales destacados del mundo en la materia, antes de divulgarse por los medios. Una vez aprobados y luego de acumular suficientes evidencias científicas, se convocan a los medios masivos para que expertos en comunicación médica lo hagan conocer a la población en general. Ésta es la manera de comunicar temas relacionados a la salud humana".

"Nosotros hemos presentado varias técnicas sobre injertos y colgajos en rostros, en el último congreso internacional de Brasil; expusimos nuestro trabajo a la discusión entre pares de todo el mundo que cuestionaban, preguntaban y aportaban para discutir entre todos, nuestra experiencia, y de ese modo va avanzando la medicina en el mundo".

Doctor Freddi, comienzan los días soleados y la gente sale a exponerse al sol, ¿qué recomiendan?

Repetimos lo que decimos año a año, se debe dejar de lado la fantasía de un bronceado conseguido en pocos días ya que es mucho lo que puede afectarse la piel y la salud.

Todos los años comenzamos a atender en esta época del año quemaduras por sol, nuestra experiencia y el consenso de profesionales del mundo nos autorizan a informar que entre las 11 y las 16 horas no se deben exponer al sol directamente sin estar cubiertos brazos, extremidades inferiores cara y cabeza adecuadamente. Sugiero estar a la sombra durante esas horas. Antes de las 11 y después de las 16 horas los rayos solares perniciosos ceden y es posible el contacto directo siempre colocándose un factor protector adecuado y renovándolo cada vez que se sale del agua.

Lo que debemos es evitar son las quemaduras.