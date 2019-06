La Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por el incremento expansivo de la diabetes, intenta llamar la atención a partir de estos datos estadísticos:442 millones de adultos tienen diabetes en el mundo, es decir, una de cada 11 personas. La diabetes puede provocar complicaciones en muchas partes del cuerpo e incrementar el riesgo de muerte prematura.

La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación.

El crecimiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se atribuye al aumento de la expectativa de vida mundial y a la adopción de hábitos no saludables (sedentarismo, alimentación excesiva e inadecuada) (Polonsky, 2012).

Aproximadamente el 1% de las personas con diabetes sufren una amputación de miembros inferiores. En los países desarrollados la diabetes es la causa más frecuente de amputación notraumática (IDF, 2017). Información de la OMS.

Rosario3.com, al acceder a estos datos fuen en busca de la opinión de un médico argentino radicado en Italia, el doctor Mariano Palena, quien nos decía: “tengo cuarenta años, nací en Argentina, estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNR hasta quinto año; era el año 2001, y decidí buscar otros horizontes. Terminé la carrera de médico en Italia, en la Universidad de Bolonia donde hice la residencia como radiólogo. Cuando completé mis estudios comencé a trabajar en el Policlínico AbanoTerme en Padova, donde está instalado un Centro dedicado al tratamiento del pie diabético. Para lo cual hago radiología intervencionista ocupándome de revascularización de miembros inferiores.

Este Centro es uno de los primeros centros en Europa y en el mundo donde se comenzaron a realizar los tratamientos con abordaje multidisciplinario. Hemos sido los pioneros del desarrollo técnico en esta disciplina

Concretamente, ¿lo que ustedes hacen es tratar de evitar amputaciones en las extremidades inferiores de los pacientes diabéticos?

M P La intervención que nosotros hacemos es una parte del tratamiento multidisciplinario dedicado a reducir la tasa de amputaciones y para salvar extremidades. Hago esta salvedad ya que muchos pacientes no van a perder su pierna, pero no vamos a poder evitar una amputación menor en un dedo por ejemplo. Si nosotros hacemos la mejor angioplastia pero no contamos con un hábil cirujano que trate la úlcera, no nos va a ir bien. Lo mismo si fuera a la inversa. Este tipo de pacientes y el tipo de tratamiento que encaramos necesita de un trabajo en equipo.

¿Por qué el “Pie diabético” pasó a ser un enfermedad a la que ustedes le han dedicado tanto tiempo, estudio y esfuerzo?

M P Lo que ha ocurrido es que la prevalencia de la diabetes a nivel mundial sigue en crecimiento hasta alcanzar el 12% de la población mundial de los cuales un 8 al 10 % de ese universo de pacientes diabéticos,sufrirá pie diabético. Es una cifra gigantesca a tal punto que la diabetes se ha transformado en una epidemia, entre otros motivos, por el mal control alimentario y la obesidad que es uno de los principales factores de riesgo. Además un alto número de pacientes diabéticos están mal controlados. Estos pacientes mal controlados van a presionar sobre los sistemas de salud requiriendo tratamientos para evitar el deterioro propia de la diabetes en la salud de la población.

¿Existen hábitos en la población que no colaboran en la contención del avance de la diabetes?

M P Sí, sedentarismo, alcohol, cigarrillo, alimentación poco saludable. Hay que agregar que la población mundial llega a mayor edad; es decir, posibilita el tiempo para que los efectos deletéreos de la diabetes se manifiesten en personas que superen el promedio de vida. Estos fenómenos sumados están saturando los sistemas sanitarios de los países

¿De invertir mayores recursos en prevención primaria y en prevención secundaria, llegarían menos pacientes a ser tratados con medidas heroicas?

M P Si se trabaja mejor y con más recursos en prevención primaria llegan menos personas al quirófano y si se trabaja mejor en prevención secundaria llegan menos pacientes por segunda vez.

¿Por qué está en Rosario y qué es lo que van a desarrollar aquí?

M P Estoy en Rosario para hacer CLIC Latam, que es un curso de isquemia crítica enfocado al pie diabético. Llevamos hechos, desde hace cinco años tres de estos cursos en Europa, con una buena cantidad de especialistas en el tema. El que vamos hacer en Rosario es un curso específico y dinámico basado en casos que se presentarán en el HPR para ser seguidos por unos 150 a 200 médicos de diferentes países de Latinoamérica, que seguirán las proyecciones desde los salones de un hotel en la zona Norte de Rosario. Los casos que serán discutidos y analizados.

¿La enfermedad siendo la misma, presenta características diferenciales en Europa y en Sudamérica?

Pacientes, ambiente, cultura, alimentación y costumbres, necesidades y recursos difieren en la práctica médica en Latinoamérica de la practicada en Europa.

Pretendemos que a partir de este evento podamos crear conciencia local para abordar estos casos.

El doctor ClaudioCigalini está al frente del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares del H P R; a quien le preguntamos sobre cóm. ha tomado contacto con el doctor Mariano Palena y su servicio de Italia y respondió:

C C Conocí al doctor Mariano Palena en una visita que hizo a Argentina, me interesé en lo que hacen en Italia y desde allí comenzamos un acercamiento que ha desembocadoen este Formato de transmisión de conocimientos y experiencias.

¿Se puede decir que Rosario será un nodo de una red que se extenderá por Latinoamérica?

C CPrimero el doctor Palena fue nuestro asesor para casos complejos y hoy tenemos la fortuna de que nuestro Hospital se haya interesado en convertirse en anfitrión desde donde se transmitirán los casos. Se trata de un Curso Europeo que se transmitirá en Argentina desde el HPR que ha pasado a ser un partner del Curso Europeo.

¿Hay mediciones del impacto que el tratamiento que ustedes hacen en Europa, en la población con enfermedad de pie diabético?

M P En Europa sólo un 15. de pacientes con pie diabético llegan a alguna amputación y de ese porcentaje tan sólo un 5% pierde la pierna. Nuestro objetivo en Argentina es llegar en un plazo de tres años a cifras porcentajes similares a los obtenidos en Europa.

¿Se trabaja sobre la capacitación de médicos para que deriven rápidamente a pacientes que pueden ser pasibles de tomar estos tratamientos?

C C Debemos hacer entender al sistema que un paciente amputado resulta,además de un fracaso médico, mucho más costoso para la sociedad. Debemos evitar por todos los medios llegar a la amputación. Ese es nuestro desafío y creo que debe ser el desafío del sistema de salud.

Si hay algún mensaje que a mí me gustaría que quedara de todo lo expuesto es poder ayudar a desarrollar una cultura de salvataje del miembro. Nosotros ya lo hicimos con el infarto donde la prioridad era salvar músculo.

Tiempo es corazón, tiempo es tejido para el pie.