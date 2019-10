La investigación sobre la patología de la lesión pulmonar asociada al vapeo se encuentra en sus etapas iniciales, pero un estudio de la Clínica Mayo publicado en The New England Journal of Medicine ha encontrado que las lesiones pulmonares causadas por el vapeo probablemente sean causadas por toxicidad directa o tejido Daños por humos químicos nocivos.

Los investigadores revisaron las biopsias de pulmón de 17 pacientes, todos los cuales habían vapeado y se sospechaba que tenían una lesión pulmonar asociada a vapeo. Se trata del primer estudio en examinar un grupo de biopsias de pacientes con lesión pulmonar debido al vapeo, tal como consignó el portal abc.es.

No encontraron evidencia de daño tisular causado por la acumulación de lípidos, sustancias grasas como los aceites minerales, que se sospecha como una posible causa de las lesiones pulmonares asociadas con el vapeo. “Si bien no podemos descartar el papel potencial de los lípidos, no hemos visto nada que sugiera que este es un problema causado por la acumulación de lípidos en los pulmones”, explican.

Parece algún tipo de lesión química directa, similar a lo que uno podría ver con exposiciones a humos químicos tóxicos, gases venenosos y agentes tóxicos

“En cambio, parece ser algún tipo de lesión química directa, similar a lo que uno podría ver con exposiciones a humos químicos tóxicos, gases venenosos y agentes tóxicos”, añade Brandon Larsen, patólogo quirúrgico en la Clínica Mayo de Arizona y experto nacional en patología pulmonar.

