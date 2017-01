¡Animate al plateado!

Podés combinar este color con prendas básicas para todos los días. Las calzas engomadas plateadas son un must. ¡Va incluso para la oficina! Una camisa plateada y una falda lápiz se transforman en tu nuevo comodín, outfit que por otro lado, te convertirá en la reina del after office.

