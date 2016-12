Chau skinny: 5 estilos denim como alternativa

Los denim de mamá toman prestadas muchas de las características de las tendencias de los años 80 y 90: cintura alta, corte recto, recorte a la altura de los tobillos y tejido grueso. "Siempre tengo un par de Levi's 501 de hombre preparados" dice Harriet Walker. "me los suelo poner con un body de manga larga Petit Bateau negro en homenaje a las supermodelos de los noventa."

¿Cómo combinarlos? Los vaqueros son la estrella, así que no te obsesiones con el resto de prendas. Dejá la mitad superior de tu atuendo relajado. Una camiseta o una musculosa con capucha bastarán.

La nueva moda de los denim ha asistido a la aparición de un vaquero de "culto". Cuando Vêtements decidió coger dos pares de Levi's vintage, deshacerlos y volverlos a coser creando un estilo único con bolsillos de doble fondo y dobladillos desiguales, dio pie a la aparición de un verdadero fenómeno. La musa del estilo urbano parisino, Camille Charrière fue seducida por sus encantos y no tardó en comprarse un par en cuanto se pusieron a la venta.

¿Cómo combinarlos? Podés lucir un look casual con una remera o con una camisa abierta con una camiseta debajo. Por la noche, combinalos con una chaqueta de smoking y unos mocasines o unos tacos altos.

Se caracterizan por un corte recto, por ser anchos y, a generalmente, por tener los dobladillos enrollados, en definitiva, la antítesis de los skinny. "Hace unos 18 meses me di cuenta de que usaba más los boyfriend que los skinny" dice Harriet Walker, redactora jefe adjunta en The Times. "Quería unos vaqueros más elegantes, menos desgastados y cortos por abajo".

