Cómo lucir transparencias: sumate a la tendencia más sexy

Como sabemos la moda se repite cada cierto tiempo, y si bien suelen presentarse cambios en los diseños de las prendas, la esencia sigue siendo la misma. Un look que vimos repetidamente en los últimos meses son las transparencias, esas prendas que, dependiendo de cómo se luzcan, pueden ser un gran acierto o dejar poco a la imaginación.

No es de extrañar que con la entrada del verano y con el buen tiempo que lo caracteriza, cada vez sean más los estilismos que van acompañados de alguna prenda con transparencias. Y es que cualquier toque de transparencia en la ropa provoca sensualidad, elegancia y en algunos casos, viste y arregla a cualquier ropa lisa que se tenga en el armario.

Muchas piensan que se debe tener un cuerpo perfecto para utilizar una prenda transparente, pero eso no es del todo cierto, ya que de acuerdo al tipo de ropa y a los complementos, se puede lucir ropa transparente sin verse vulgar.

Esta tendencia tiene encantadas a las celebridades, por eso aquí una serie de tips básicos que debés seguir para lucir como ellas:

Menos es más

Este es un tip que se aplica a casi todo lo que se refiere a belleza y moda, y las transparencias no escapan a esto. No es lo mismo usar un detalle transparente que sólo colocarse una tela de tul sobre el cuerpo y listo. Así que para verse bella al lucir prendas transparentes, se debe procurar elegir un solo detalle.

Colores lisos

Para que una transparencia quede elegante y ayude a estar arreglada sin necesitar más complementos, lo ideal es que se utilice con prendas lisas, en lo posible poco llamativas y de un color neutro, por ejemplo, un vestido negro o una blusa beige.

No mezclar las transparencias

Es muy importante que para que la transparencia quede bonita y no se vea exagerada o se lleve un look algo cargado, vaya sola. Es decir, no mezclar otros tipos de telas o de estampados que pueda provocar rechazo.

Y debajo de las transparencias...

Un aspecto muy importante a tener en cuanto cuando se utilizan transparencias es saber qué llevar y con qué combinarlas debajo de ellas. Para no resultar fuera de lugar, lo mejor es utilizar alguna prenda de ropa básica y de colores lisos.

Ropa interior adecuada

Si se desea lucir una transparencia se debe procurar que la ropa interior sea la más apropiada para mostrar los encantos al máximo

Accesorios

Los accesorios son el perfecto complemento para este estilo, pero como lo ideal es que la transparencia sea el centro de atención, tanto la joyería como el maquillaje deben ser sutiles; un buen truco es utilizar productos satinados para el maquillaje y joyería delicada con un toque de brillo, así se podrá lucir la transparencia de manera correcta.

Para llevar cualquier tipo de look que no sepamos combinar debido a que según como lo pongamos puede causar un efecto positivo o todo lo contrario, lo ideal es combinarlo con prendas básicas, neutras.

Los looks más simples al final son los que mejor quedan y los más elegantes. Combinarlos con algún complemento llamativo como puede ser, en este caso, las transparencias hará de la ropa algo diferente y sofisticada.

¡Guiate por las tendencias de la moda del momento para que tu ropa vaya a la última y para no fallar en ninguna ocasión!