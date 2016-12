Cómo ser un buen anfitrión en estas fiestas

Bebidas Es fundamental que, con las altas temperaturas, las bebidas se mantengan frías. Por tanto, tené reservado un lugar especial en tu heladera o freezer. Y si el espacio no te alcanza, conseguí alguna conservadora o tacho para poner los refrescos con un poco de agua, hielo y sal gruesa, logrando mantenerlos frescos durante algunas horas.

Comida Las propuestas, para elegir el menú de Navidad y de Año Nuevo, son variadas y dependen de los gustos de cada familia. Algunas prefieren encargar comida que suele ser una elección muy práctica pero a veces costosa, otras eligen la opción a la canasta o bien, el cocinero de la casa se encarga de los platos. Sea cual sea la opción que elijas, intentá incorporar a la lista, frutas y verduras, ya que en esta época, las comidas con alto valor calórico, no son la mejor opción.

Invitaciones Siempre es preferible comunicar un festejo con un tiempo prudencial y no a último momento, más cuando los invitados pueden ser de otra ciudad. El lapso ideal para avisar es entre 15 días y un mes, dependiendo del tipo de celebración. Además, tené en cuenta que existen diferentes herramientas con las cuales podés crear tu evento, como por ejemplo, las redes sociales o Eventbrite .

Hacer sentir a tus invitados como en casa, no es tarea sencilla, mucho menos, si los preparativos de estas fechas tan especiales, suelen generar un poco de estrés. Para que esto no suceda, te recomendamos algunas sugerencias para ser la mejor anfitriona sin alterarte en el intento.

