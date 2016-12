Conocé el Museo Gucci

Pero eso no es todo. Esta sección se completa con una tienda de regalos, la Icone Store, donde podés acceder a algunos artículos exclusivos de la marca junto a una librería.

En el año 2011, el Museo Gucci abrió sus puertas para los amantes de la moda y para aquellos interesados en conocer un poco más sobre el origen de esta marca. La colección de piezas cuenta con tres plantas y más de mil metros cuadrados, distribuidos en diferentes muestras. Gucci Caffè e Icone Store En la planta baja, se ubica el Gucci Caffè, un típico bar ambientado al lugar. En particular, la carta se compone de los platos característicos de la ciudad y por ejemplo, las pastas y las tartas, están decoradas con el logo de la firma. También, hay una exposición con elementos de equipaje que cuenta con valijas, baúles y hasta un auto.

