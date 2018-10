Doce inventos para padres que les harán la vida más sencilla

Ser padre en la actualidad tiene la ventaja de un montón de ayuda. Gracias a la amplia variedad de inventos, resulta más fácil para padres, y los niños se crían en el futuro.

Algunos diseñadores e inventores son padres también, por eso aparecen todo tipo de dispositivos increíbles que nuestras madres y abuelas solo podían ver en sus sueños.

Las marcas de productos prenatales e infantiles, sabiendo de la desesperación sufrida por los que acaban de inaugurar paternidad, tienen solución para casi todos los problemas. Y si no la tienen, se afanan por conseguirla, ya que es un mercado que no tiene fin y no hay nadie más fácil de convencer que un padre desesperado porque su hijo se coma todo y duerma de un tirón la noche entera. Mirá las mejores innovaciones:

1- Una remera canguro

Para tener las manos libres

2- Cuna con silla mecedora

Para un buen descanso de ambos

3- Chupete y termómetro

Dos en uno

4- Trekking con niños

5- Espejo retrovisor

Para vigilar al bebé en el auto

6- Barrera para la bañera

7- Calentador de mamadera para el auto

8- Tabla de skate

Se une al coche del bebé para que lo puedas llevar o para llevar a un hermano mayor.

9- Arnés

Perfecto para cuando están aprendiendo a caminar. Podrás ayudarlos, sin tener que estar agachado todo el tiempo.

10- Espejo para el auto

Tu bebé no se aburrirá mientras viajan en el auto.

11- Protector de asientos

¡No más patadas! Con estos protectores los niños ya no ensuciarán los asientos del auto con los zapatos.

12- Organizador para el auto

Con este organizador no te vas a olvidar de nada en su próximo paseo en auto.

¡No te los podés perder!