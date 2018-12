Entrenamiento funcional: los infaltables para ejercitarte en casa

Seguramente escuchaste hablar del entrenamiento funcional, ya que es una de las metodologías de entrenamiento que más de moda está en estos momentos, gracias a actividades como el CrossFit o el TRX y a que cada vez más deportistas, famosos, actrices y cantantes lo incluyen en sus programas de acondicionamiento.

Las rutinas de entrenamientos funcionales se basan en integrar todos los aspectos del movimiento de nuestro cuerpo a nuestras rutinas de ejercicios diarios. Es decir, no entrenamos un grupo de músculos aislado, sino que son rutinas de ejercicios donde entrenamos todo nuestro cuerpo en conjunto.

Si las circunstancias complican la visita al gimnasio, entonces podemos optar por rutinas sencillas que nos ayuden a estar en forma en poco tiempo, con pocos recursos y en la comodidad de nuestra casa. Podés empezar ahora y solo vas a necesitar:

1- Colchoneta

Uno de los productos esenciales para un buen entrenamiento funcional en casa: la colchoneta o esterilla de ejercicios. Te proporciona una superficie confortable y amortigua los saltos para evitar daños en las articulaciones. Además, la podés utilizar al aire libre si el tiempo lo permite.

¿Qué características debe tener una buena esterilla?

- Debe adherirse correctamente al suelo

- No debe ser demasiado gruesa

- No debe arrugarse una vez colocada

2- Pesas

Las pesas o mancuernas son perfectas para los ejercicios en casa. A priori pensarás que no hay nada como las máquinas del gimnasio para fortalecer los músculos, pero las pesas pequeñas marcan la diferencia en tu rutina diaria de ejercicios, ya que intensifican el efecto.

3- Calzado deportivo

Encontrar el calzado adecuado para tu entrenamiento diario no es tan fácil. En primer lugar, por supuesto, depende del deporte, las zapatillas de tenis no son iguales que las que necesitás para hacer ejercicios en casa, por ejemplo.

Es necesario que el calzado sea firme y, a la vez, te proporcione suficiente libertad de movimiento. Por tanto, elegí siempre zapatillas con cordones. Tené siempre en cuenta elegir siempre zapatillas con suela antideslizante para evitar cualquier tipo de lesión o incomodidad a la hora de realizar ejercicios.

4- Ropa deportiva cómoda

Un buen entrenamiento físico no puede ir separado de una ropa deportiva cómoda y de calidad. Si, además, la ropa es trendy, más motivados nos sentiremos para realizar nuestros ejercicios. Un básico son las calzas, elegí unas que no te tiren o se te bajen, si no se ajustan perfectamente a tu cuerpo pueden ser incómodas e interferir en tu entrenamiento funcional.

¡Si se puede!