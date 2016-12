Es oficial: inventaron la máquina extractora de puntos negros

¿Querés saber cómo funciona? Si no te da asco, mirá el video.

Ahora no hace falta sacar uno por uno, ya que para los fanáticos de la belleza y la cosmetología, se inventó la máquina que con sólo una pasada, y un ablandamiento previo, retira la grasa contenida en los puntos negros más profundos, sobre todo los de la nariz. Muchas marcas internacionales están lanzando aparatos con esta función.

