Freelancer: cómo calcular el precio de tu trabajo

No tengas vergüenza en pedir tu remuneración. Tenés que aprender a cobrar lo que vale tu trabajo.

Cobertura médica. Los días por enfermedad son algo muy habitual pero poco considerado. Es importante tener en cuenta, si precisás hacer reposo, los días que no trabajarás como el gasto en medicamentos.

Vacaciones. Como todo trabajador, te corresponden días de descanso. De igual manera, las horas no trabajadas, deben ser tenidas en cuenta para el presupuesto final así como los días feriados.

Para aquellas personas que desean trabajar sin jefe, no tener horarios fijos o quieren estar más presentes en la crianza de sus hijos, el trabajo freelance es una opción que crece día a día, transformando el mercado laboral.

