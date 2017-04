Girl Power: 4 series que tenés que ver

Últimamente no solo se empezó a ver mujeres protagonistas de historias sino también realizadores que se abocan, casi exclusivamente a narrar problemáticas y situaciones del mundo femenino.

Si sos amante de las series, a continuación, hay cuatro propuestas del portal revistaohlala.com en donde el papel de la mujer toma un rol protagónico que están marcando tendencia en la pantalla chica.

The Good Fight

Volviendo a dar vida al universo de The Good Wife , en este spin-off nos reencontramos con Diane (Christine Baranski), Luca (Cush Jumbo) y Marissa (Sarah Steele); grupo al que se suma Maia Rindell (Rose Leslie) y Barbara Kolstad (Erica Tazel).

Con una estructura muy similar a la que vimos en su serie madre, uno de los puntos más interesantes de la propuesta es que en este caso la serie se permite ser más coral y sus principales voces son las femeninas. Junto con esto, también se atreven a llevar historias sobre aborto, donación de óvulos o violaciones desde una mirada diferente y muy interesante.

Orange is the new black





Dentro del mundo seriéfilo, Orange is the new black tiene un lugar especial ya que se trata de una de las primeros shows que disfruta de un equipo de producción y elenco compuesto casi en su totalidad por mujeres. Llevándonos a una cárcel de mujeres y recorriendo las diferentes relaciones que se plantean entre los grupos, la historia tuvo sus altibajos pero su cuarta temporada cerró con situaciones de gran violencia que lograron grandes repercusiones. La quinta temporada llega el 9 de junio por Netflix y sus 13 episodios van a estar ambientados en el lapso de tres días, rompiendo con su tradicional tiempo difuso en donde nunca se precisar cuánto tiempo de condena le queda a las protagonistas.

The fall





Escrita por Allan Cubitt, esta producción se trató de uno de los thrillers psicológicos más oscuros, intensos y atrapantes de los últimos años. Adentrándonos en la mente de dos cazadores (un asesino y una detective) los acompañamos en el recorrido en el cual, mientras uno intenta atraparlo el otro busca escapar.

Con crímenes violento contra mujeres, quien realmente resalta es el personaje de Stella Gibson ( Gillian Anderson ), involucrándose en un ambiente en el que siempre se destacaron personajes masculinos, logra construir su propio camino y ritmo.

Supergirl





Supergirl es la cuarta producción del universo DC y, aunque todas sus producciones tienen personajes femeninos que saben cómo patear el tablero, esta es la única historia liderada por una mujer y que, además, tiene personajes femeninos líderes como Cat Grant ( Calista Flockhart ).

Sin embargo uno de los puntos más interesantes es que, sobre todo en la primera temporada, nos encontramos con un personaje que busca salir de la sombra de un hombre (su primo, Superman), encontrar su propia voz y lugar, y demostrar que no hay nada que no pueda enfrentar.