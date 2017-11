¡Hola diciembre! ¡Hola Verano! en el shopping

Alto Rosario Shopping despide el mes de noviembre con una super acción y le da la bienvenida en un Día shopping ¡Hola diciembre! para que los clientes puedan disfrutar de las prendas de la temporada de Verano’18 con promos, eventos y regalos exclusivos.

Éste jueves 30 de noviembre y viernes 1° de diciembre, de 10 a 22 Hs., el Shopping ofrecerá en más de 60 locales adheridos descuentos del 20%, 25% y 30% con todos los medios de pago, acumulable con el Plan Ahora 3 y 6, durante las dos jornadas.

Allo Martínez, Ay Not Dead, Clara Ibarguren, Daniel Hetcher, Garçón García, Arredo, Juanita Jo, Rochas, Silla Argentino, Vitamina, Borsalino, Cardón, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Gola, son algunas de las marcas adheridas a esta gran propuesta.

Entre las novedades, presentando una factura de compra de $700 o más, los clientes Exclusive Card se llevarán de regalo un inflable para el agua de GIRO DIDÁCTICO para disfrutar el Verano/18 .

De 11 a 22Hs. los socios de Aerolíneas Plus que se presenten en el stand de Servicios al Cliente del shopping con sus facturas de $2.000 o más, su N° de socio Aerolíneas Plus y su Exclusive Card, suman millas Aerolíneas Plus para viajar a donde quieran.

SWATCH espera a sus clientes, prensa y amigos en su nuevo local, desde las 18Hs. en un #AFTERSWATCH muy especial con la presencia de Ines Palombo.

Para más información visitá:

Sitio Web del Alto Rosario (www.alto-rosario.com.ar)

Fan Page de Alto Rosario en Facebook (www.facebook.com/altorosario)

Twitter (www.twitter.com/alto_rosario)

Instagram (https://instagram.com/altorosario).