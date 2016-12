Imprescindibles para llevar en tu bolso de playa

Si estás armando el bolso de playa para llevarte a las vacaciones o bien para hacer una escapada al río, te recordamos llevar con vos algunos elementos que te ayudarán a cuidar la piel y evitarán que sufras de quemaduras provocadas por los rayos del sol.

Gafas de sol: Protegerán tus ojos del sol cuando estés dentro y fuera del agua. Es muy importante que no las olvides y que te asegures de que te protejan de los rayos ultravioleta.

Bloqueador o pantalla solar: No podés salir sin él; no importa si te vas a quedar bajo la sombrilla todo el día. Es importante que lo uses y lo apliques cada hora para que la protección sea más eficiente. Consultá con tu dermatólogo cuál es el protector indicado para tu tipo de piel.

Sombrero o gorra: Además del glam que le aporta a tu outfit playero, es fundamental que lleves uno para protegerte del sol.

Toalla: De preferencia lleva una toalla grande para que varias personas puedan sentarse sobre ella.

Accesorios para el cabello: Para quienes tienen el cabello largo es básico llevar hebillas para sujetar el pelo, así como cepitllos y alguna crema hidratante para colocarte después de salir del agua

Bálsamo para labios: Mucho sol causa que nuestra piel se resienta, por eso es importante que junto con el bloqueador llevemos un bálsamo para humectar y proteger nuestros labios. Es importante que busques uno con FPS mínimo de 15.

Libro, revista, ibook: Aprovechá tus vacaciones para ponerte al día con las lecturas atrasadas. Llevá una revista, un libro o varios en tu ibooky disfrutá del verano mientras te distraes con una buena novela.

Botella de agua: Mantenerse hidratado es muy importante, más cuando las temperaturas son altas. Por eso no olvides llevar una botella de agua cuando salgas.