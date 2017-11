La cuenta de Instagram que denuncia todos los clones del mundo de la moda

Estudiar la historia de la moda para comprender cómo las tendencias de hoy proceden del pasado hizo que un apasionado por la moda abriera una cuenta en Instagram desenmascarando las copias o inspiraciones sin permiso de muchas firmas internacionales. El usuario se denomina @diet_prada, y es la pasión de los seguidores de la moda, contando más de 80 mil seguidores.

La industria de la moda se caracteriza por ser ser libre y creativa, realizando mínimos cambios a una pieza se puede lanzar un producto nuevo e interesante para diferentes mercado.

Siguiendo esta línea, la inspiración se distanciaría del plagio no por el tiempo entre un original y su copia sino por la existencia o no de una inspiración. Es decir si un emprendedor repite exactamente una pieza para vender y ganar dinero está haciendo plagio, pero si ese mismo emprendedor inspira un diseño en otro que le parece agradable a la vista, no se consideraría plagio.

Con un sarcástico sentido del humor y a través de sus diversos posteos, @dietprada difunde aquellas creaciones que frente al ojo de un simple comprador pueden parecer similares y explica de dónde surgió esa inspiración.