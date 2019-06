El 2018 fue un año muy intenso, cargado de tendencias poderosas y llamativas que se han adaptado a los armarios obedientemente.

Pero todo esto termina este año. Muchas de las modas se quedarán obsoletas en cuestión de tiempo. Estas son las seis tendencias de moda a las que les decimos hasta pronto y gracias por todo:

- Bolsas transparentes

Fueron muchas las cool y working girls que dejaron a la vista lo que había dentro de sus bolsas durante 2018. Fue el año en el que también había que pensar en el estilismo de esta parte del atuendo que, por lo general, iba oculta y en la mayoría de los casos desordenada. Este año se vuelve a la normalidad.

- Biker Shorts

Fue una de las tendencias más fuertes de 2018, llevada al estrellato gracias a las hermanas Kardashians, fanáticas confesas de esta tendencia. Hoy los seguimos viendo pero cada vez menos.

- Sock sneakers

Al igual que los biker shorts, este tipo de zapatilla sigue rondando por ahí, pero ya no resultan la novedad que eran antes.

- Botas de vinil transparente

Con el fin de las bolsas transparente, las botas hechas en vinil transparente también perdieron fuerza. También fue una de las tendencias de moda más vista el año pasado.

- Mini lentes de sol

Favoritos de Bella y Gigi Hadid, ya los mini lentes de sol puestos a mitad del tabique de la nariz no resulta tan cool como lo hicieron ver en un momento las famosas hermanas. Hoy muchas prefieren siluetas más clásicas y elegantes.

- Bolsas cesta

Hubo un momento que no había día que no las viéramos en nuestro feed de Instagram. Sin duda fue uno de los accesorios más populares. Fotogénicas y no tan prácticas.