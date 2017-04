La moda "unicornio" también se ingiere

Esta llamada “moda unicornio” está más vigente que nunca y ha invadido no sólo el mundo de la moda, sino el de otras áreas de la vida cotidiana como la comida, ya que en todas las redes sociales se comparten imágenes y recetas de alimentos, bebidas y hasta chocolates "unicornio" para que los seguidores de esta movida puedan "consumirla" en todo sentido.

Si bien no se conoce exactamente su origen, muchos señalan a la cantante Katy Perry como precursora de la moda "unicornio", que hace unos años puso en la mira a la ropa en colores pastel, así como el uso de pelucas multicolores.

