Las correas de las carteras son la nueva tendencia

Valentino Un ejemplo de auténticas obras de arte son las confeccionadas por Valentino . Y como no podía ser de otra manera, las correas, hechas de algodón, están decoradas con bordados de inspiración navaja.

Gucci Gucci no es la excepción y en este caso, creó originales modelos con los colores de su marca.

Una foto publicada por Dior Official (@dior) el 14 de Dic de 2016 a la(s) 1:34 PST

Para la próxima temporada, la industria de la moda ha dado un paso más allá para embellecer las carteras, gracias a la gran variedad de correas intercambiables, que podés combinar con cada uno de tus looks. De esta manera, los bolsos estilo bandolera vuelven a pasar al frente pero sin renunciar a la estética. Algunos de los diseños para imitar son: Fendi Fendi ha sido una de las firmas impulsoras de esta tendencia. Luego de la presentación del bolso Peekaboo, característico por su correa colmada de tachas de colores, todas las marcas han querido crear su propia versión.

