Lo último en accesorios: lentes de sol de ciclista

La ropa deportiva o active wear lleva ya unas temporadas saltando al street style. Pero el fenómeno reciente de tomar las piezas más técnicas e incorporarlas a looks de street fashion es relativamente reciente.

Hoy la nueva moda entre celebrities e instagrammers es la de los lentes de ciclista. Es decir: de pantalla, de efecto espejo o con efecto degradado y en colores brillantes (incluso flúor).

Son un artículo imprescindible para todos los ciclistas, ya sea en bicicleta de montaña o de carretera y ya las vimos en los desfiles de Vetements o Palace, también en Louis Vuitton, Stella McCartney o Margiela y en las fotos de los 90 de Justin Timberlake o David Duchovny.

Famosos que marcan tendencia

- Rita Ora

La cantante de "Anywhere" fue una de las impulsoras de esta tendencia. A principios de julio ya aparecía, de vacaciones, luciendo unos lentes amarillo neón con cristales anaranjados en sus vacaciones. Pero cuando realmente las convirtió en virales fue cuando lució este modelo de Oakley en su actuación en el Isle of Wight Festival, con un "total look" ciclista a juego con el de sus coreógrafos.

- Kim Kardashian

Como no podía ser de otra manera, la líder del "clan Kardashian” adoptó la tendencia casi antes que nadie, dejándose ver con los lentes de ciclista en numerosas versiones. Tip de estilo: combinarlos con ropa deportiva (como la que diseña su marido, Kanye West) y con colores flúor.

- Bella Hadid

En su armario no hay vetos estéticos ni prejuicios. Su concepción de la moda está libre de restricciones y eso se traduce en un estilo de coordenadas cambiantes. Pero aun con esa actitud abierta en el arte del vestir, existe cierta coherencia en su look, siempre tocado por la varita del athleisure, tendencia que comenzó en 2014 y consiste en exportar prendas de cualquier práctica deportiva a la calle.

- Dua Lipa

La cantante de "New Rules" no tiene un par, sino que en sus redes sociales se pueden ver hasta cinco modelos diferentes de los cada vez más célebres lentes de ciclista.

- Amber Rose

La modelo, reina del estilo "ratchet", marca tendencia entre sus peculiares seguidores, y también se sumó a la tendencia de los lentes de ciclista.

Puede gustarte más o menos, pero es oficial, tiene la aprobación de las altas esferas estilísticas y es cuestión de tiempo que comiences a lucirlas.