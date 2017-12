Looks para ser la reina de las fiestas

Navidad, año nuevo, despedidas con amigos, la cena de la empresa; las fiestas están a la vuelta de la esquina y con ellas se avecina un auténtico aluvión de eventos, esos que consiguen poner en jaque el armario y convertir la elección de look en un auténtico caos.

Además, dependiendo de cuál sea el acontecimiento en cuestión, la elección de estilismo varía considerablemente. Mientras que para la fiesta de Navidad un minivestido de lentejuelas deslumbrante puede parecer una apuesta extraordinaria, para la fiesta de la empresa se debe procurar un estilismo tan sofisticado como trendy, sobrio aunque no en exceso, seductor pero contenido.

Como ya trabajaste suficiente a lo largo de todo el año, nos propusimos que encontrar el look perfecto no te suponga horas extras ni un asalto a mano armada a tu bolsillo. Te mostramos looks que sublimarán tu outfit de invitada. ¡Tomá nota!

Para todos los gustos

Entre las principales tendencias para estas temporada se destacan los brillos en todas sus versiones, los tonos y texturas metalizadas, los volados en mangas, terminaciones y escotes, las eternas flores, los bordados, los apliques, la mezcla de colores y texturas, el color amarillo, el clásico blanco, las transparencias, el denim, los kimonos, el cuero, la ropa interior a la vista sutilmente o con prendas de microtul, los aros argolla o los dispares, los tocados y las vinchas.

Vestidos

Existe una gran variedad de propuestas. Si sos clásica o preferís centrar tu atención en todos los complementos, los vestidos de fiesta largos y monocromáticos son la opción ideal, siempre elegantes pero atendiendo a las últimas tendencias.

Si optas por lucir un diseño único y lleno de detalles, vas a encontrar estampados espectaculares, líneas muy definidas que te harán sentir como una princesa, bordados increíbles que acapararán todas las miradas y transparencias de los más sensuales en algunos casos.

Los vestidos de fiesta cortos son la elección más acertada para el día, con colores intensos, formas originales y mucha tendencia reflejada en looks hiper femeninos.

Monos

Conocido también como jumpsuit es una prenda muy fácil de llevar y de combinar, además de comodísmo, tanto para ir trabajar como para salir. El mono ya forma parte del armario femenino y se adapta a las tendencias.

Las propuestas son variadas: desde un mono sofisticado para salir por la noche hasta uno denim para los momentos más informales. Blanco y negro, o cargados de color, look print floral, minimal o el retro, todo se traslada a los monos en versión mini o maxi.

Las diferentes firmas albergan en sus colecciones distintos modelos y vos elegis cuál ponerte.

Shorts

Son una de las prendas del verano, no sólo por su comodidad, sino también por su versatilidad a la hora de vestir.

Los shorts se reinventan año tras año para adaptarse a las nuevas tendencias que dicta la industria de la moda. En tejido vaquero, de lino, de seda o en algodón, estas piezas sirven para presumir de piernas y, sobre todo, para no pasar calor.

Para esta temporada, las marcas apuestan por los pantalones con incrustaciones tipo joya, estampados, rotos. Tampoco pueden faltar los bordados con flores, una de las estrellas de esta época.

Minifaldas

Nunca pasan de moda, además de frescas y cómodas, ¡son super femeninas!

Algunas apuestan por looks de color total o arriesgan con los complementos, mientras que otras se decantan por lo clásico como la mini de jean que es muy fácil de combinar.

Para el día o para la noche, con estampados divertidos, veraniegos, alegres y muy favorecedores. Combiná con una camisa blanca para que el diseño sea el rey de tu look. Elegí unas sandalias sencillas y discretas para no ir sobrecargada.

Esmoquin

Este traje es una opción impecable para la noche.

Las opciones van desde el corte recto o entallado de chaqueta y pantalón o el tejido, en materiales elegantes como seda, rasos y las telas brillantes.

Otro factor es el abanico de combinaciones posibles que ofrece este estilismo. Se puede optar por la tradicional camisa blanca entallada o por unos tirantes. También es posible arriesgar con una chaqueta de un color distinto que contraste con el negro o, simplemente, dejar en casa la camisa y, mostrar sutilmente el sujetador.

Brillos

Vale la pena un párrafo aparte para el evento por excelencia que es el festejo de fin de año y comienzo de año nuevo.

Los brillos iluminan la cara, hacen ver radiantes y sentir verdaderas estrellas a quienes los utilicen.

La sugerencia es hacer honor a los siguientes colores para recibir 2018 llenas de energía:

El dorado: Al igual que el amarillo, está asociado con el sol, la abundancia y el poder. También con los grandes ideales, la sabiduría y los conocimientos.

El plateado: Es el color de la luna, la cual está siempre cambiando. Se lo relaciona con la parte femenina y emocional, los aspectos sensibles y con la mente.

¿Qué estilo vas a elegir?